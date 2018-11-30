「VR變形記」邀你穿越時空！體驗卡夫卡深沈孤獨

2018年11月30日 16:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「一天早晨，當格里高桑姆薩從不安的惡夢中醒來時，他發現自己變成了一隻巨大的甲蟲。」這是20世紀最著名的小說卡夫卡《變形記》的開場白！現在這個篇章透過VR技術重現！現在當代館邀你以虛擬實境科技體驗經典文學，穿越時光隧道掉入1915年的布拉格，從中體驗卡夫卡名言，「你對這些話的領會程度，取決於你的孤獨有多深。」

台北當代藝術館與歌德學院（台北）德國文化中心共同合作，自12月1日至12月9日於當代館舉辦一場為期8天的VR (Virtual Reality虛擬實境)互動式體驗「VR變形記」(VRwandlung)。

「VR變形記」已經巡迴全世界超過20個城市的VR體驗裝置，今年首度來到台灣，將讓觀眾化身為卡夫卡《變形記》（Die Verwandlung）中的主人翁，以虛擬實境科技體驗經典文學。

觀眾在現場穿戴裝有感應器的鞋子，戴上耳機及VR顯示器後，便踏上時光之旅回到1915年的布拉格，觀眾將以一個巨大的昆蟲身軀醒來，映入眼簾的是書中主角格里高的虛擬房間，站在鏡子裡反射出自己的樣貌，已經是一隻擁有觸角的巨大甲蟲形體，隨著手中的控制器可以任意遊走、攀爬在這個空間中，體驗主人翁化身為蟲的心歷路程。

這件作品的最大特色就是製作團隊考究了原著中主角房間裡的各種細節如實刻畫成3D虛擬空間，包含房間的壁紙花卉圖案、窗外落下的雨滴、書桌上的書籍、信紙、照片等相關物件皆細膩呈現，同時也會聽到主角家人在房門外急促敲門催促起床的聲音效果不時傳來，提供給觀眾前所未有的真實感受。

VR變形記—虛擬實境體驗裝置

日期：2018/12/1~12/9 (週一休館)

地點：台北當代藝術館-Ｕ12小玩藝教室

(中時電子報)