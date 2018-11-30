太平國小廢校改建 翻轉基隆新基地

基隆市長林右昌今（30）日前往已廢校的太平國小，主持「聆聽山與海的聲音－城市地景採集所：城市聲帶」開幕式，在現場秀出了基隆市的大模型，講述他對基隆的願景。（張穎齊攝）

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基隆市長林右昌今（30）日前往已廢校的太平國小，主持「聆聽山與海的聲音－城市地景採集所：城市聲帶」開幕式，在現場秀出了基隆市的大模型，講述他對基隆的願景。（張穎齊攝）
基隆市長林右昌將已廢校的太平國小，改造成「基隆翻轉再生的發動基地」，校舍內的教室都成為了市府的展覽室。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌今（30）日前往已廢校的太平國小，主持「聆聽山與海的聲音－城市地景採集所：城市聲帶」開幕式，他表示已將太平國小變成基隆翻轉再生的發動基地，並在現場展示了相關模型，詳細描述他對基隆市港再造的策略與進展的願景，強調會在4年的任內，將計畫建設都陸續上軌道。

林右昌表示，太平國小轉型為設計與建築者之家，以及推展基隆市政的秘密基地，包括大基隆歷史場景、火車站都更及北五堵研發新鎮相關專案辦公室，甚至市府與港務公司研討的市港再生計畫與策略都在這進行。

林右昌還表示，日前公布的市港再生計畫3D影片，其中許多案件正在推動且已有預算，預計在今年底、明年初要動工，未來4年大家可清楚看到，從火車站周邊地區，經國門廣場、城際轉運站，市中心區延伸到東岸水岸空間，基隆市港整體翻轉再生成為真正國際級港都城市。

都發處表示，「聆聽山與海的聲音－城市地景採集所：城市聲帶展覽」即日起至14日在太平國小舉行，由共感地景的陳宣誠建築師及邱俊達策展人，邀請蘇弘、陳敬寶、陳冠蓉、陳以軒、黃彥穎等創作藝術家，共組跨域研究與創作團隊。

都發處說明，展覽期間，活動安排走讀與系列講座，邀請欣建築主編吳宜晏帶領民眾從太平社區散步至KEELUNG地標，講述太平國小與周邊地區在基隆發展重要區位及美景，還有許多相關講座，所有活動免費開放參加，讓民眾深入了解基隆蛻變過程。

(中時 )

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