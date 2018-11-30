《最低工資法》草案出爐 物價上漲、最低工資跟著提高

2018年11月30日 16:30 中時 王思慧

勞動部今（30）預告最低工資法草案，其中「應」及「得」參採指標也出爐。應參採指標只有消費者物價指數年增率，其餘勞動生產力指數年增率等10項指標則列為「得」參採指標，也就是消費者物價上漲、最低工資也會跟著提高，草案將預告到明年1月29日。勞團則認為，在參採指標上，應增加經濟合作暨發展組織（OECD）的低薪標準及17項民生物資年增率。

依勞動部預告的《最低工資法》與現行制度的差異之處，包括原規定「原則上每年第三季審議」，改為較具有強制性的「應於每年第三季召開」，並在隔年元旦上路。勞動部應由專家學者4到6人，由國家發展委員會、經濟部、財政部、 衛生福利部、勞動部及主計總處指派人員，組成基本工資研究小組，每年4月向審議會報告前一次最低工資實施後影響，及相關數據等，並在審議會召開前30天提出建議案供審議會討論。

審議會做成調漲決議後，勞動部應在10日內報行政院核定，行政院要20日內核定；若行政院未核定或不核定，勞動部就要在30日內再召開審議會審議，再審議的結果行政院不得再退回；草案也首次明訂，若審議委員沒有共識，得經出席委員半數同意議決。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，雖肯定此草案，但應參採指標只有消費者物價指數年增率有點籠統，應要討論這當中哪些指數跟勞工比較有關係。

全國產業總工會秘書長戴國榮則認為，參考指標中，應加入經濟合作暨發展組織的低薪標準，及17項重要民生物資年增率。建議保留原本的工作小組，讓勞資雙方有溝通對話的平台，草案中也應明定月薪及時薪不能脫鉤，以保障勞工權益。

勞動部表示，相關草案將預告到明年1月29日，各界若有任何意見，可透過勞動部意見信箱，或公共政策網路參與平台提出。由於預告結束後，草案才有可能送行政院審查，但勞動部長許銘春於3月13日在立院院會備詢時，承諾今年底前要把草案送行政院，以目前狀況來看，明年1月底過後才會送行政院，此承諾勢必跳票。

(中時 )