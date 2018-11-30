國民黨大勝 王金平讚林為洲：犧牲絕對有貢獻

2018年11月30日 17:15 中時 楊佳穎

國民黨團今在立法院康園餐廳設宴，歡送當選縣市首長的藍委，大家互相敬酒、擁抱，氣氛熱絡。前立法院長王金平致詞時，除恭喜當選縣市長的同仁，也感謝全體黨員這段時間共同努力輔選，還特別點名國民黨立委林為洲，讚他「你的犧牲絕對有貢獻」；而林及一旁的國民黨團書記長曾銘宗也笑讚「有價值啦！」

今年九合一選戰中，國民黨共有5位立委當選縣市長，分別為台中市長當選人盧秀燕、彰化縣長當選人王惠美、雲林縣長當選人張麗善及金門縣長當選人楊鎮浯，而今日盧秀燕、徐榛蔚另有行程未現身餐會，其餘3人皆到場，並從立院同事手中接過祝福的花束，最後黨團也進行難得的大合照。

談起即將離開立法院，楊鎮浯回憶，與黨團夥伴併肩作戰將近1000個日子，第九屆同仁應是感情最好、凝聚力最強的一群夥伴，這次選舉也可見黨團同仁從北到南、離島，都發揮得淋漓盡致，全力展現團隊戰力。

王惠美則說，在立法院待了6、7年，已當成娘家，黨團同仁的感情也非常好，像兄弟姐妹，接下來無法像以前一樣天天在這邊，當然會感傷，未來也要繼續拜託這些委員，讓彰化的建設、福利爭取更加順遂。

張麗善也說，這次有幾位同仁要離開，相信大家都依依難捨，未來也盼黨團繼續成為各縣市首長的後盾，還有很多中央政策及需要協助的地方，都要仰賴黨團同仁繼續給予協助。

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(中時 )