南投》魚池鄉公所將提案 脫離原住民鄉定位

行政院在未召開地方公聽會或說明會的情況下，6月11日直接公告將全鄉3分之2土地納為邵族傳統領域，引發鄉民高度不滿，數次集會抗議，並在選舉中發酵。（本報資料照片／沈揮勝攝）

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魚池鄉公所將發傳單說明、解釋邵族傳統領域事件，並將於下周正式提案「退出平地原住民鄉」定位。（沈揮勝攝）
原民會7月底行文魚池鄉公所之《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》修訂版摘要，將行使同意事項限縮為「應環評」等級之大型開發案。（沈揮勝攝）
魚池鄉為日月潭行政區域所在地，全鄉人口約1萬6000人，邵族占300人。（沈揮勝攝）
日月潭四岸，全在魚池鄉境。（沈揮勝攝）
行政院原民會11日公告魚池鄉境8095公頃土地為邵族傳統領域（藍色部分），面積占了魚池鄉全鄉的2／3，並將於7月1日正式施行，引發占全鄉逾98％的非原住民鄉民大恐慌。（沈揮勝翻攝）
原民會「邵族原住民族土地劃設範圍」說明會，是在先公告1個多月，引發大反彈後才召開會議。（本報資料照片／沈揮勝攝）
鄉民憤怒、鄉長無奈。（本報資料照片／沈揮勝攝）

行政院6月11日公告魚池鄉逾3分之2土地畫設為邵族傳統領域，其附件《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》內容，儼如1萬6000名漢人要看300名邵族臉色過活，引發諸多不滿並在選戰中發酵造成傷害；魚池鄉公所決定在12月初在鄉代會臨時會提出該鄉退出平地原住民鄉議案！

魚池鄉全鄉土地面積為1萬2137公頃、人口約1萬6000人，其中邵族僅300人，畫設的傳統領域卻多達8095.47公頃，其公平性、比例原則都與一般認知或邏輯有極大不同。

尤其《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》，內容包山包海，凡在其領域範圍修水溝、公墓、拉電線或邊坡施作都得經邵族同意，且白紙黑字清楚載明，幾乎讓賦予邵族的權限無限上綱。

鄉親激烈抗議1個多月，原民會7月底提修正版函文鄉公所，並於8月1日由祕書謝秋鸞邀集各村村長公布修正摘要。

新版本重點是將原住民族同意事項範圍限縮為「從事依環境影響評估法第五條規定應實施環境影響評估之開發行為者」；至於水溝、公墓、拉電線或邊坡這些小工程，則不再受制於部落。

不過，原民會對8095.47公頃傳統領域面積並未退讓，且「部落同意事項範圍大幅限縮」，也未被鄉親接受。此矛盾與對立在選戰最後3天發酵，街坊間出現2張國民黨批判民進黨的文宣，及1張未署名、指責陳錦倫「出賣魚池鄉」的黑函。

陳錦倫的妻子王秋淑競選縣議員，最後以170票之差成了「落選頭」；不少鄉親為她叫屈，認為若非黑函惡質攻擊，王秋淑應可上榜。

陳錦倫表示，所有政治責任或委屈都由他來承擔，但鄉親誤解也希望能釐清；魚池鄉「被動」納入平地原住民鄉是在2002年，部落諮商同意權規定則為2014年原基法修正、立法院通過；同意事項範圍，新版已經限縮，並非如傳言包山包海。

為此，魚池鄉公所周六、日將發傳單，向全體鄉親解釋說明；另，為表達捍衛鄉民權益決心，將在12月3、4、5日魚池鄉代表會臨時會，主動提案「為維護族群和諧，本鄉將退出平地原住民鄉」之議案。

(中時 )

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