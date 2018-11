慶耶誕！皮卡丘快閃跑到這！巨型扭蛋機陪你轉驚奇

皮卡丘(警察造型)絨毛玩偶(左)、皮卡丘(眼鏡助手造型)絨毛玩偶(右)。©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©1997 Nintendo,Creatures,GAME FREAK,TV Tokyo,ShoPro,JR Kikaku. ©Pokémon. TM & Ⓡ are trademarks of Nintendo