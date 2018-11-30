慶耶誕！皮卡丘快閃跑到這！巨型扭蛋機陪你轉驚奇

皮卡丘（警察造型）絨毛玩偶（左）、皮卡丘（眼鏡助手造型）絨毛玩偶（右）。©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©1997 Nintendo,Creatures,GAME FREAK,TV Tokyo,ShoPro,JR Kikaku. ©Pokémon. TM ＆ Ⓡ are trademarks of Nintendo

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叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！位於八德商圈的三創生活園區也於12月推出新活動，開設為期3個月的「精靈寶可夢」快閃店！讓大小朋友與皮卡丘慶耶誕！此外，三創「耶誕奇幻光臨」也有耶誕DJ奇幻派對、「巨型海盜船扭蛋機」抽好禮、還有人氣動畫「刀劍神域‧立方幻境」特販展！

三創生活園區舉辦「耶誕奇幻光臨」一起玩翻耶誕月。（三創提供）

三創「耶誕奇幻光臨」檔期亮點一籮筐！第一大玩翻亮點首推12月10日至25日於1F市民廣場引進「巨型海盜船扭蛋機」，耶誕節就是有奇幻的魔力，讓人覺得美好而期待，巨型海盜船正代表追夢無限、夢想啟航正是時候，當然扭蛋機裡的獎項也超豐富。

第二大玩翻亮點是12月15日下午4至7點舉辦免費入場「YA! 耶PARTY 」耶誕DJ奇幻派對，與知名DJ品牌 Pionner DJ 一同打造獨一無二的奇幻音樂會，結合大型舞台魔術，當天場邊還有塔羅占卜、快閃魔術秀、飛鏢賽等等，就要大家在三創待越久越開心！

刀劍神域[聖誕閨蜜房]。（三創提供）

最後壓軸的玩翻亮點，推薦自12月1日起免費入場的超人氣動畫《刀劍神域》「刀劍神域‧立方幻境」特販展，展區內最讓人期待的就是仿造「藍薔薇之劍」出現的場景，將能搶先看到重要角色在本篇中的帥氣裝束與首次亮相的日本文物。新番人氣動畫《工作細胞》造景區也將在台灣首次曝光，現場更推出刀劍限量福袋以及商品優惠最低3折起，就要讓刀劍迷在聖誕期間滿載而歸！

三創八德路口大門也將換上聖誕裝，載著聖誕樹與禮物的車正開往三創，帶來滿滿的歡樂與希望。除了要讓民眾玩翻外，網羅各大人氣趣味美食的胖卡市集，絕對讓玩性大加分！於12月15.16日及22.23日間造訪三創，還有「美食TOGO胖卡大集合」市集，網羅特色美食，邀大小朋友與皮卡丘慶耶誕、嘗美味。

(中時電子報)

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