俄提琴名家凡格羅夫 來台獻名曲

2018年11月30日 17:08 中時 趙靜瑜

素有「俄國轟炸機」之稱的小提琴名家凡格羅夫琴藝驚人，弓法凌厲，最重要的音樂里程碑正是1994年發行的蕭士塔高維奇《第一號小提琴協奏曲》錄音，他以超凡技巧拿下當年留聲機唱片大獎「年度最佳唱片」與「年度最佳協奏曲專輯」，下周他將首度與北市交合作，帶來這首他最拿手的蕭士塔高維奇《第一號小提琴協奏曲》。

北市交團長何康國表示，這場音樂會也是北市交首席指揮吉博‧瓦格任內最後一場音樂會，「這也是北市交首度與凡格羅夫合作，曲目非常經典，也許並非絕後，但絕對是空前，希望能在瓦格卸任前，帶給樂迷一場音樂饗宴。」

被視為「百年難得一見」的天才，凡格羅夫從小就是音樂神童，父親是管樂家，母親則是合唱指揮，凡格羅夫從小耳濡目染，10歲就拿到波蘭維尼奧夫斯基青少年小提琴大賽金牌，灌錄第一張專輯。11歲被邀請在莫斯科柴可夫斯基大賽做開幕演出，16歲就獲得匈牙利卡爾佛萊許國際小提琴大獎首獎，23歲就被聯合國兒童基金會（UNICEF）任命為音樂大使。30歲前已經錄製完所有小提琴經典協奏曲目，多次以協奏或是指揮身分訪台。2007年因為手傷沉寂4年，轉任指揮，四年前正式復出。

歷經手傷期間的沉澱，加上有了指揮舞台的歷練後，凡格羅夫的音樂更為全面，人也成熟許多，繁忙演出之餘，凡格羅夫也不忘舉行大師班，專注協奏曲教學，將自身演出經驗傳承給年輕音樂家。

「吉博‧瓦格與凡格羅夫」音樂會將於12月4日舉行，地點在台北國家音樂廳。其他曲目還包括穆索斯基《展覽會之畫》。

(中時 )