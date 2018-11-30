全國高中工業類學生技藝競賽　草屯商工獲2金手獎

2018年11月30日 17:07 中時 楊樹煌

▲全國高中工業類學生技藝競賽草屯商工獲2金手獎，凱旋歸來，獲全校師生列隊熱烈歡迎。（楊樹煌攝）

全國高中工業類技藝競賽27日至30日在新北高工舉行，30日舉行頒獎典禮，草屯商工機械科三年級同學楊忠賢榮獲電腦輔助機械設計製圖金手獎第二名，另張慶承同學獲車床金手獎第三名，讓全校師生雀躍不已，今30下午凱旋返校，全校機械科師生都在校門口熱烈歡迎。

今年工業類技藝競賽，草屯商工共報名2個職種，榮獲2金手獎，得獎率100%。2位得獎同學都為幸運得感到歡欣不已，除為自己爭取到保送國立科技大學資格外，他們更感謝指導教師辛苦的付出指導，希望畢業後，能在全國技能競賽繼續加油，並當選國手，為國為校爭光。

全國技能競賽獲得銀牌的楊忠賢同學，在暑假區決賽時，就以高二生的身分打敗大專及社會選手，榮獲金牌，可說實力非常穩定。另張慶承同學，在今年全國工業類科實作競賽，亦榮獲車床組第一名，實力具相當水準。

草屯商工家長會長朱宏杰夫婦及校長黃國軒夫婦，為學生比賽特地專程北上，為他們加油打氣，今30日下午並陪同得獎師生返校，學校各處室主任及機械科師生都在校門口熱烈歡迎，恭賀2位選手及指導教練凱旋回來。

黃校長表示，草屯商工能在全國那麼多優秀選手競爭下，脫穎而出，獲得金手獎殊榮，有賴指導教師的付出、同學平時的努力以及家長會的支持，才有如此優異的成績，該校家長會長朱宏杰也表示，改天要特別宴請指導教練、選手及家長，感謝他們辛苦的付出。

(中時 )