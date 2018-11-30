2018選舉大勝 蔡正元警告國民黨不要掉入「馬英九陷阱」

前總統馬英九（右）。(中央社)

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中時電子報

九合一選舉剛結束，國民黨籍候選人大幅當選。前立委蔡正元在臉書警告，2008年馬英九前總統巔峰期，提倡「施政不分藍綠」，卻走向「貶抑藍、討好綠」的道路，最後聲望創下新低。他提醒國民黨不要再掉入「貶抑藍、討好綠」的「馬英九陷阱」，否則聲望下滑可能低於2014的馬英九，而且不可能如馬一樣，在2017年又再度回升。

九合一大選剛結束，國民黨這兩年雖然被綠營追殺，清查黨產，奄奄一息，卻在大選中獲得勝利，民進黨完全執政輸到只剩6縣市。前立委蔡正元在臉書發文「馬英九陷阱」，指出2008年馬英九顛峰時期，想當全民總統，高唱施政不分藍綠，卻走向「貶抑藍、討好綠」的道路，最後掉入陷阱，瓦解了自己。

2018年縣市長選舉，國民黨籍候選人大幅當選，也大幅主張「施政用人不分藍綠」。蔡正元說，這個方向沒錯，但要小心不要掉入「馬英九陷阱」，走上「貶抑藍、討好綠」的道路。否則再高的聲望，也不可能高過2008的馬英九；聲望下滑時，卻可能低於2014的馬英九。而且不可能如2017的馬英九，聲望再度回升。

底下網友留言「民進黨對國民黨是欲除之而後快，國民黨還在用愛感化，除了幼稚還能說什麽？」、「蔡委員同意你的看法，馬英九做總統時，被綠營的人牽著鼻子走，投給他的非常失望。」、「非常同意。政治不能婦人之心」、「經驗告訴我們:高雄市長韓國瑜小心為上！」、「希望剛勝選的國民黨地方首長，應以前車之鑒自我惕勵。」

(中時電子報)

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