陸銳實力太強 美智庫出對策了

2018年11月30日 17:05 中時電子報 馮英志

自媒體提出「銳實力」一詞後，引發政界及學者討論大陸在西方國家的影響力。美國學界發表報告，詳述北京如何在美國政商學界發揮影響力，並提出數點建議，如敦促美國發放給大陸記者和學者的簽證應設限。

美國學者指出，除非美國記者和學者享有互惠待遇，否則美國政府發放給大陸記者和學者的簽證應設限。

根據南華早報29日報導，這份「中國影響力及美國利益：提高建設性警覺」（Chinese Influence & American Interests: Promoting Constructive Vigilance）由諸多知名美國美中研究學者撰寫，內容指控北京以大規模行動圖謀操弄美國聯邦及地方政府、大學、智庫、媒體、企業和僑界。

作者群指出，北京近年加強對外影響，雇用遊說和公關公司影響美國政界，孔子學院和陸生會則影響美國大學校園。在商界，北京利用企業獲取政治影響力、取得關鍵技術，並以龐大市場為籌碼，強迫外資接受北京在台灣與西藏事務上的立場。

報告表示，除非美國記者和學者享有互惠待遇，否則美國政府發放給大陸記者和學者的簽證應設限；此外，若美國公司在大陸受到不當懲罰，政府也應該給予補助。作者群還建議美方成立聯邦政府辦公室，作為地方政府和非政府組織與陸方洽談合作的諮詢窗口。

在交流層面，報告建議美國地方政府加強透明、廉正和互惠，不要和陸方簽署秘密協議。報告說，陸方不應阻擋美國地方政府和台灣或西藏精神領袖達賴喇嘛交流，美國地方政府也不宜為贏得北京好感，而以帶有偏見的方式對待台灣等利害關係方。

(中時電子報)