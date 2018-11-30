花博第二波官方紀念品亮相 美女主播李文儀現身掃貨

2018年11月30日 17:09 中時 王文吉

美女主播李文儀橫掃幸福系伴手禮，她笑說，要送給10歲的乾女兒，當作耶誕驚喜。（王文吉攝）

美女主播李文儀橫掃幸福系伴手禮，她笑說，要送給10歲的乾女兒，當作耶誕驚喜。（王文吉攝）

李文儀試吃芒果乾，稱讚果乾天然且完整保留台灣芒果好滋味。（王文吉攝）

台中世界花博第二波官方紀念品亮相，主打幸福系伴手禮，瞄準耶誕及跨年商機。（王文吉攝）

台中世界花博推出第二波官方紀念品，包括花甜蜜語巧克力、果乾、棒棒糖、巧克力存錢筒等。(王文吉攝)

花博園區內設置紀念品花車，提供官方伴手禮提供遊客選購。（王文吉攝）

花博吉祥物虎爸、虎媽手牽手現身，行銷第二波「幸福系」官方紀念品。（王文吉攝）

12月除有耶誕節，還將跨年迎接新未來，被譽為最幸福的月份，台中世界花博今日發表第二波官方紀念品，主打幸福系伴手禮，推出花甜蜜語巧克力、果乾、棒棒糖、巧克力存錢筒等。三立主播李文儀擔任代言嘉賓，她笑說，要挑一份神秘禮物送給乾女兒，還說，對機械花特別有興趣，要找時間帶爸媽來一睹為快。

幸福系伴手禮新品發表會在花博葫蘆墩園區舉行，由卡林巴琴達人張元瑞演奏《我只在乎你》暖場，虎爸、虎媽手牽手現身，並互送巧克力放閃，三立主播李文儀也應邀出席，化身「幸福採購員」，與葫蘆墩園區園長劉志能、經發局主祕蔡珍珍宣告第二波新品正式開賣。

愛吃甜食的李文儀說，她辦公室抽屜必備各種甜點，吃甜食不但療癒，也有滿滿的幸福。這次幸福系伴手禮中，最吸引她的是「跳跳糖巧克力」，除回憶童年，還能吃到巧克力的甜蜜。李文儀也試吃芒果乾，她表示，果乾天然且完整保留台灣芒果好滋味，令人讚不絕口。

經發局表示，上一波花博紀念品發表時，造成搶購熱潮，隨著幸福系商品亮相，也讓紀念品的選擇更多元，食品類部份包括花甜蜜語巧克力、果乾巧克力及棒棒糖，還有巧克力存錢筒，石虎家族躍上包裝，幸福感十足的糖果和巧克力，讓大家吃在嘴裡，甜在心裡。

幸福系小物則有石虎擴香容器組、石虎家族新玩偶，以及實用的頸枕、手提包和可愛溫暖毛毯等用品，不論是送禮或自用，都能體驗滿滿的幸福感；此外，這次也與豐原在地的樂器廠商合作，打造俗稱姆指琴的「卡林巴琴」，是非常好上手的樂器，也被認為很有療癒感。

(中時 )