食好食對！貢寮鮑是你安心的好選擇

2018年11月30日 17:16 中時電子報 綜合報導

秋末冬初天氣轉涼，是貢寮鮑準備開始收成的季節，新北市貢寮區的九孔及黑盤鮑採天然方式養殖，將苗放在潮間帶養殖池內自然生長，貢寮鮑殼面乾淨，肉色像珍珠般亮白晶瑩且肥美多汁，新北市政府農業局以「在地產，食在地」的產食關係，將貢寮區的九孔及黑盤鮑結合，成立「貢寮鮑」特色品牌，今年還輔導業者申請加入產銷履歷及生產追溯，讓消費者能安心的品嚐貢寮鮑美味。

在地產的安心貢寮鮑。圖/新北市漁業處提供

得天獨厚好環境，孕育安心的在地美味貢寮鮑

東北角得天獨厚的海岸地形和天然無汙染的海域環境，使貢寮成為全國唯一能在潮間帶養殖鮑魚的地方。養殖業者李勝興說，九孔跟黑盤鮑的養成期間不同，但相同的是每年大約會在中秋節至雙十節之間開始準備收成，陸續採收到隔年的2、3月間，之後就準備在5月前後再次放苗進行下一個養殖循環。今年不少貢寮區的養殖業者為自家生產的貢寮鮑申請產銷履歷及生產追溯，讓民眾可以透過產銷履歷看見貢寮鮑養成的源頭與過程，李勝興表示，相信這樣透明公開的產銷過程，能吸引更多消費者安心的大口品嚐貢寮鮑。

貢寮地區鮑魚養殖池。圖/新北市漁業處提供

達人教你吃貢寮鮑，12/15貢寮鮑產地活動「貢寮鮑養生風味餐」等你來認桌

貢寮鮑達人劉靜瑜表示，台灣東北角因特殊海洋環境，養殖出的貢寮鮑肉色鮮白，因此簡單料理就能吃出鮮美的海味，建議民眾買貢寮鮑回家，可以放在烤爐上烤至表面微焦，讓焦味和本身海味融在一起，吃了保證食慾大開，一口接著一口。如果嫌烘烤太過麻煩，劉靜瑜也建議將貢寮鮑加進火鍋中，燙熟後在搭配五味醬、芥末等調味料，也能感受其肥美爆汁的肉質。民眾若是直接到貢寮地區的海鮮餐廳吃貢寮鮑，劉靜瑜建議用「桌邊炙燒」的方式料理，她說貢寮鮑烹調時間越久、美味流失越多，炙燒是最能享用鮮味、海味的料理方式。

烤貢寮鮑。圖/新北市漁業處提供

想要大啖在地安心貢寮鮑的民眾注意了！今年12月15日貢寮區漁會將在澳底漁港舉辦「貢寮搶鱻鮑」活動，當天推出12道在地特色料理的「貢寮鮑養生風味餐」開放民眾認桌，原價7,777元，現在超優惠每桌只要6,888元！限額只有20桌！認桌活動採網路報名方式，107年11月29日起至12月7日12點止，每人限認1桌，活動單位將於12月7日18時前抽出20名幸運民眾於12月15日產地活動一同品嚐貢寮鮑的美味饗宴，名額有限趕快上「貢寮鮑官網」認桌去！

(中時電子報)