酒店妹想從良 遭控制逼債 警方破門搶救

2018年11月30日 17:37 中時 程炳璋

台南市安平區美睫店開槍案未破，又有一起酒店小姐經紀人涉嫌妨害自由，張姓酒店小姐因付不出贖身費，在住處遭周姓經紀人持槍限制行動，她打電話求救，警方29日上午在一棟住宅大樓破門救出張女，依照強制罪嫌與妨礙自由罪嫌，將周男與另一名郭姓酒店經紀人移送台南地檢署偵辦。

台南市近來頻傳酒店經紀人鬧事，安平區29日因酒店經紀人在酒店內與道上兄弟的敬酒風波，衍生街頭連環開槍案，警方尚未破案，當天台南市還有另一起酒店經紀人與小姐之間引起的妨礙自由案。

22歲張姓女子為台中人，因故南下高雄八大行業工作，卻不順心，在一次機緣結識在台南擔任酒店小姐經紀人的22歲周姓男子，周男付出數十萬元代價，買斷張女在高雄的酒店合約，帶她到台南的酒店上班。

脫離高雄八大行業的張女，對每晚坐檯賺取皮肉錢趕到厭倦，不願再繼續墮落風塵，想轉行作網拍生意，開始對上班興趣缺缺，此舉惹惱周男，雙方翻臉，周男29日帶著郭姓友人上門，限制張女行動，逼迫她還出剩餘的18萬贖身費。

張女見周男來勢洶洶，驚恐下暗暗用手機聊天軟體向台中的朋友求救，一度稱對方持槍恐嚇，限制她行動，朋友幫忙報警，台中警方轉報台南，警方掌握地點，破門逮人，將周、郭兩男壓制在地。

周男旗下有3個酒店小姐，他供稱，不滿張女來台南後的工作態度消極，才會乾脆要她還錢解約。

被捕的周、郭兩男皆從事酒店小姐經紀工作，兩人齊下各有3名小姐，警方依照強制罪與妨礙自由罪嫌，將兩人移送台南地檢署偵辦。

(中時 )