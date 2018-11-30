南投縣規劃遊戲治療室 協助孩子表達情緒、想法 提升學生輔導效益

2018年11月30日 17:57 中時 楊樹煌

▲縣府祕書長洪瑞智主持107年全國學生輔導諮商中心第2次業務推動觀摩暨下半年度業務聯繫會議。（楊樹煌攝）

南投縣政府今30日在友山尊爵酒店舉行107年全國學生輔導諮商中心第2次業務推動觀摩暨下半年度業務聯繫會議，特以「孕育遊療‧療癒生命」為主題，希望透過規劃遊戲治療室空間，以遊戲方式協助孩子表達情緒、想法，並在遊戲中獲得滿足。

學生輔導諮商會議由縣內多位師長組成的舞團，演出熱力十足的舞蹈揭開序幕，並展現南投的活力。隨後由國立暨南國際大學林妙容教授介紹「遊戲治療在學校輔導的應用」，並分享南投縣如何達成「1鄉鎮1遊戲治療室」目標，讓每個鄉鎮皆能平等使用專業輔導資源。

縣府祕書長洪瑞智表示，投縣為達寓教於樂教學目的，以遊戲方式進行教學，讓學生從遊戲中獲得滿足感、成就感及自信，未來踏出社會後，在生理及心理的素質上將會更健全；南投自100年推動輔導諮商，106年更達到1鄉鎮1遊戲治療室，目前全縣共有19間遊戲治療室，希望未來能落實到各校都有遊戲治療室。

教育部國民及學前教育署的學生事務及校園安全組組長林良慶表示，感謝各校輔導人員幫助，解決許多學生問題，未來將朝向培育更多輔導諮商人員，由專人針對個案，提供更細膩輔導。

(中時 )