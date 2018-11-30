國際創新發明競賽 龍華科大獲5金6銀

龍華科大參加2018 IIIC國際創新發明競賽，總計奪得5金6銀，展現雄厚研發實力。(龍華科大提供)

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龍華科大化材系師生團隊，參加2018 IIIC國際創新發明競賽，獲得5金4銀佳績。(龍華科大提供)

2018 第九屆IIIC國際創新發明競賽日前盛大登場，龍華科技大學由化材系翁文彬、李九龍與宋大崙老師，及應外系趙娟黛老師帶領的師生團隊，在本屆競賽中獲5金6銀殊榮，印證龍華科大的扎實技術與雄厚的研發實力。

本屆賽事共有來自日本、中國、韓國、印尼、馬來西亞、泰國、克羅埃西亞、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克、摩洛哥、加拿大及我國等13個國家參與，總參賽件數為368件，競爭激烈。

化材系翁文彬帶領陳信宏、吳黃竣、李炫廷師生團隊的作品「高均勻度拋光墊之製造方式」及「受力變化訊息之生活應用」，李九龍老師和李偉誠、張孝榮、周宏儒、陳淑齡、吳曉豪、李御豪、黃正谷、謝俊煜師生團隊的「以噴印技術製備觸控面板金屬網格感測電極結構」及「纖維布料檢測方法」，宋大崙老師和林瑋格、李御豪、莊宗翰師生團隊的「貴金屬溶出方法及設備」，共計5件作品獲得評審高度肯定，一舉奪下金牌殊榮。

另外宋大崙和張博勛、余柏均、邱柏維、周于濠師生團隊的「可攜式真空封口機」，翁文彬和謝俊煜、林昱均、廖庭郁、黃正谷、林帝源師生團隊的「大數據分析寵物生理資訊項圈」及「多功能運動資訊顯示眼鏡」，李九龍和李偉誠、張孝榮、周宏儒、廖子祥師生團隊的「點滴加壓推送裝置」，趙娟黛和潘錦濤、蔡妍昕、倪鵬、葉厚廷、吳桂婷師生團隊的「智能空淨管家」及「迷你可攜式水平儀」，則獲得銀牌佳績。

(中時 )

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