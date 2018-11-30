「反空汙」獲795萬同意票！中選會公告7公投案通過

2018年11月30日 17:25 中時 楊佳穎

今年10案公投與九合一大選合併舉行，共有7案順利過關，中選會30日也召開委員會議審定公投案投票結果，並表示除了依法公告結果外，通過的第7案至第12案、第16案函請行政院及立法院查照，另也將不通過的第13案、第14案及第15案投票結果，分別函知提案人領銜人紀政女士、苗博雅女士及王鼎棫先生。

中選會指出，通過的第7案至第12案、第16案中，「反空汙」同意票數795萬5753票、不同意票數210萬9157票，有效同意票數對投票權人數百分比為40.27%；「反深澳」同意票數759萬9267票、不同意票數234萬6316票，有效同意票數對投票權人數百分比為38.46%；「反核食」同意票數779萬1856票、不同意票數223萬1425票，有效同意票數對投票權人數百分比為39.44%。

「婚姻定義」則有同意票數765萬8008票、不同意票數290萬7429票，有效同意票數對投票權人數百分比為38.76%；「適齡性平教育」同意票數708萬3379票、不同意票數341萬9624票，有效同意票數對投票權人數百分比為35.85%；「同性伴侶專法」同意票數640萬1748票、不同意票數407萬2471票，有效同意票數對投票權人數百分比為32.40%。

此外，「以核養綠」案則有同意票數589萬5560票、不同意票數401萬4215票，有效同意票數對投票權人數百分比為29.84%。

另一方面，不通過的第13案、第14案及第15案中，「東奧正名」同意票數476萬3086票、不同意票數577萬4556票，有效同意票數對投票權人數百分比為24.11%；「婚姻平權」同意票數338萬2286票、不同意票數694萬9697票，有效同意票數對投票權人數百分比為17.12%；「性平教育」同意票數350萬7665票、不同意票數680萬5171票，有效同意票數對投票權人數百分比為17.75%。

據《公投法》規定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過；而依中選會公告之公投投票權人人數核算，各公投案應獲得493萬9267張以上同意票，且有效同意票多於不同意票，公投案才算過關。

(中時 )