正名上了癮？正事不幹 農委會推大陸妹、打某菜要改名

2018年11月30日 17:33 中時電子報 陳儷方

農委會說「大陸妹」應正名為「福山萵苣」。（圖／達志影像）

茼蒿有一別名叫「打某菜」，但聽過的人不多。（圖／達志影像）

買燙青菜的時候點「大陸妹」，老闆知道你要買什麼，但如果你說來盤「福山萵苣」，老闆可能告訴你沒賣。高麗菜、青花菜都已經接連崩盤，但農委會卻在搞正名、反歧視，在臉書上PO出海報，請小吃店、餐廳的老闆們，把菜單裡的「大陸妹」改為「福山萵苣」或「大陸A菜」。網友大罵，「什麼鬼啊，沒人聽得懂啦」！

農委會副主委李退之回應正名事件，「有些民間俗語，能溝通互相了解最重要，但是對於性別上的（歧視），是整個社會都要體認」， 李退之還加碼舉例「打某菜」，拿100元去買菜，煮後體積大減，就是這3個字「打某菜」的由來。

話說，「打某菜」是什麼菜？怎麼沒聽過？其實就是「茼蒿」，生鮮茼蒿的體積很膨鬆，但煮熟了體積大減，古有一說，就是老公買了一大把的茼蒿回家，老婆煮完後端出來.竟然只剩一點點，老公懷疑老婆偷吃菜而打老婆，而有「打某菜」的說法。「茼蒿」其實不用正名了，因為「打某菜」反而沒聽過，大家都叫它「茼蒿」或「當ㄜ」。

農委會要為大陸妹正名的原因，臉書有說明，因為「在中國大陸外籍配偶的耳裡

聽見這樣的稱呼是非常不舒服的」，「希望民眾可以多多轉發，告訴身旁朋友將帶有歧視意味的用詞改正」。

正事不辦的農委會遭網友砲轟，「你們這群不懂台灣話的一群人，才會感覺不好。"大陸來的妹仔菜"，簡稱"大陸妹"。這樣哪裡錯了？」、「正事不做改什麼名」、「整天該做的事不做，不該做的拼命做，2020真的還想再繼續被教訓就是了」。

(中時電子報)