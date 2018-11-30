沈富雄：蔡英文選後傲慢 4大矛盾避重就輕

圖為蔡英文總統。(本報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導
沈富雄指出，民進黨的台獨、廢核、挺同和廢死等價值與台灣社會主流民意互相矛盾。（沈富雄臉書）

民進黨大選慘敗，總統蔡英文當天晚上辭去黨主席，日前更在臉書上貼文「給黨員的一封信」，其文提到執政失敗，其實是社會大眾沒跟上腳步。對此，前立委沈富雄說，小英這番話顯得傲慢，且刻意避重就輕，她閃躲了今天台灣主流社會與民進黨間的4大矛盾。

沈富雄今在臉書上提到，11月28日小英的「給黨員的一封信」，有一段文字值得關注。她說，「我們在往進步價值前進的時候，沒有注意社會大眾沒有跟上。」她更進一步詮釋「進步價值」是指經濟、能源及空污轉型。「社會大眾」是指沒有跟上轉型速度的「弱勢者」，而政府忽略的是沒有給弱勢者「關懷、協助及撫慰」。

沈富雄分析，小英這封信語氣雖給人「傲慢」的感覺，但重點其在實是她刻意避重就輕，閃躲了今天台灣主流社會與民進黨間的4大矛盾，即台獨、廢核、挺同、廢死。

沈富雄指出，台灣社會是中間偏右，但相當寬容，兩大主要政黨都是右翼，國民黨是右言右行，民進黨則是左言右行。「左言」以往在選票上有吸引力，但幾次大選下來，已經失靈，選後的「右行」則被視為食言的髮夾彎。

面對台灣主流社會與民進黨間的矛盾，沈富雄認為，民進黨有兩種選擇，其一是冒著淪為在野黨的風險，繼續堅持固有的核心價值，冀望社會的腳步能跟上來。或者是向右妥協，以止血保命。

沈富雄說，從選後一周的種種跡象看來，民進黨選擇第二條路，府、院、黨、團同心一致鞏固領導中心。他預測，蔡英文鬥志堅強，內閣將部份改組，院、團在總統的指示下已經快速處理廢核、挺同的矛盾，不再理會相關社運團體的糾纏，黨主席及立法院長的空缺將無異議的迅速補位，「蔡、賴配」將迅速整軍，深挖壕溝，朝2020展開延續政權的殊死戰。

(中時電子報)

文章來源：沈富雄臉書

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