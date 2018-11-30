五福旅遊冬遊北海道 振興觀光補助祭優惠

2018年11月30日 17:47 工商 張佩芬

北海道冬季一般售價約落在三萬到四萬間，今年日本接連受地震、颱風影響，導致觀光人次驟減，日本北海道觀光振興機構為提振北海道災後觀光復甦，提出海外旅客補助方案，預計發放80億日圓補助金，申請條件為2019年2月28日前住宿之海外遊客，需入住一晚5.000日幣以上房型，每人每晚可獲得3000日幣補助，最高申請上限為5晚，總額日幣1萬5千元之補助。自10月26日截止申請以來，台灣地區已有20家以上旅遊業者遞件申請通過。

五福旅遊亦為指定授權旅行社之一，先前已針對原有銷售的北海道團體旅遊商品，直接在售價上回饋優惠給消費者；另規劃今日11點半開賣的「北海道振興專案5日」NTS19888起指定團體旅遊行程，2019年1至2月共推出13個出發日期，名額總計390名，也於中午時分銷售一空，行程包含搭乘纜車欣賞函館百萬夜景，經典景點五稜郭城公園、大沼國定公園、金森倉庫、熊牧場及入住溫泉飯店，除此以外，五福旅遊也針對寒假春節期間，預計前往日本旅遊的民眾推出，最高第二人減NT$10,000的優惠折扣。

自由行則推出「北海道振興專案-函館市區微笑自由行5日」，搭配早去午回航班，入住函館市區微笑酒店，從飯店步行前往 JR 函館站只要一分鐘，前往函館朝市只要兩分鐘，交通地理位置方便且熱鬧，總計推出10個出發日期，限量促銷只要13,999元起，今日開賣30分鐘，僅剩3個出發日期1月3日、1月14日、1月20日仍有位可選購。因市場反應熱烈，五福表示會再研擬日後推出其他優惠內容。

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