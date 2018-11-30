北臺南家扶中心捐款緊縮嚴重 經費短缺70萬盼善心

北台南家扶呼籲民眾認購園遊券，助弱勢家庭暖度寒冬，洽詢電話：06-6324560。（北台南家扶提供）

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北臺南家扶12月9日將在新營民治體育場辦理「歲末冬暖創意市集園遊會」，贈送扶助家庭民生物資及棉被等禦寒物品，然距離活動剩不到10天，目前經費仍有高達70萬元的缺口，家扶社工呼籲民眾認捐或認購愛心園遊券，幫助弱勢家庭平安度過寒冬。

北臺南家扶目前扶助服務的家庭約1100戶1700名兒童，7成為單親家庭或家中有殘疾無法就業維持家計者，家扶每年透過寒冬送暖提供民生物資，如白米、沙拉油、衛生紙等，也讓每戶家庭透過家庭會議選取一項最需要的家庭用品，如電風扇、電鍋及棉被。

每年活動也會表揚6戶自立自強家庭和6名孝悌奮發兒童，肯定他們勇於面對困難挑戰的精神，激勵所有受助家庭能更堅強積極。活動中同時發放100位國中小與高中職的獎助學金、義診義剪等活動。

家扶多年來十分重視家庭自立能力的培養，透過餐飲技能考照學習及創業理財輔導，並透過歲末創意市集讓家長們一展所學長才，活動當天計有37戶家長參與飲食及技藝攤擺攤，歡迎民眾踴躍認購園遊券，每張園遊券面額為100元，期民眾能用實際行動支持扶助家庭肯定其自立能力，邁向脫貧之路。

北臺南家扶主任莊淑惠表示，今年因受大環境及選舉因素影響，社福捐款緊縮比預期還嚴重許多，離活動舉辦時間緊迫，截至目前為止仍有70萬元的缺口，呼籲民眾在選舉的熱潮後，能關心弱勢家庭，懇請社會各界善心人士踴躍捐輸或認講園遊券，洽詢電話：06-6324560。

(中時 )

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