瞄準每日3萬人流 屏東驛站商店街試營運

屏東太平洋百貨驛站商場啟動試營運，盼每年為母企業挹注4億元業績。（林和生攝）

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屏東太平洋百貨驛站商場看好火車站四周每日3萬人次流動，盼將人潮轉換成錢潮。（林和生攝）

經歷1年招商工期，籌備多時改裝的屏東太平洋百貨驛站商場，今日啟動試營運，超過30間店家同時開幕，瞄準每日約3萬人流，盼為母企業帶來年營業額4億元業績，業者更搭上韓流風潮，高聲喊出「人進來、貨賣出，屏東發大財」。

屏東驛站籌備處長李玉芬指出，屏東火車站平均每日約有2萬人次進出，加上周邊轉運站的上班與通勤族，還有在地顧客及觀光客，每日約可吸引3萬人次流動，期盼能將人流轉換金流，而在招商時就有多家業者看好商機，紛紛表達進駐意願。

坐落火車站1樓及2樓、近2000坪賣場，餐飲業者占了6成，其中包括丸龜製麵、丹堤咖啡、斑鳩的窩，還有在地創業的月季壽喜燒；除此之外更獨家引進全台最大連鎖日本直銷藥妝販售專門店日藥本舖，加上在地伴手禮店家，盼能滿足各式客群消費需求。

李玉芬表示，目前6成店家已開始試營運，預計12月下旬正式營運，明年業績目標盼能達到4億元，將占太平洋百貨業績2成。為鼓勵消費，驛站商場與火車站西側室外廣場合作，只要當日消費滿500元，可折抵1小時免費停車，未來也會針對驛站客群推出專屬優惠。

台鐵屏東站長董阿成認為，驛站商場讓旅客在等車之餘有更多打發時間選擇，且商業活動能夠帶動商機，更把活動範圍拓展至四周商圈，對於地區發展將有實質助益。

(中時 )

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