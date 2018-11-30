新北》免費供餐課輔助弱勢　武聖學堂開辦周年獲好評

新莊區長李政勳（左三）奔走媒合武聖廟開辦武聖學堂，提供學生們免費晚餐及課業輔導。（吳岳修攝）

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武聖學堂提供給學生的免費晚餐，豐盛又好吃，學生們都讚不絕口。（吳岳修攝）

古有義學納清寒教讀，今有武聖學堂收弱勢課輔，新莊區公所媒合新莊百年古剎武聖廟開辦「武聖學堂」，專門提供低收與弱勢家庭的國中學生，放學後入館唸書，館方還提供晚餐及課輔，費用全免，讓家長安心也減輕負擔，開辦至今周年，近50名清寒學生受惠。

武聖學堂的創立，起因新莊區長李政勳感念青春期的國中學生，此階段可塑性高，人格養成與品德培養由此奠基，但區內不少低收及弱勢家庭父母，或受經濟壓力影響付不出課輔或安親費用，或因工作忙碌分身乏術關心孩子，讓孩子放學後在外鬼混、在家不唸書，李政勳四處奔走，媒合新莊武聖廟等善心團體，開辦宛如古代義學的現代武聖學堂。

李政勳說，武聖學堂是由新莊武聖廟、新莊國中及地方善心人士共同捐款出資，並由武聖廟提供原有的圖書館為基地，優先收留新莊地區低收與弱勢家庭的國中生入學，在父母同意下，每周一到周五，孩子們放學後的6時到9時間，進入學堂唸書、寫作業。

武聖學堂不僅提供豐盛營養的晚餐，另出資聘請輔仁大學文理等各科目強項的優秀大學生，隨時為學生解答課業疑惑，區長李政勳要求學生必須規畫讀書計畫，並在公忙之餘抽測督促；為了讓家長安心放心，館方規定學生每晚出入學堂時需刷卡，電腦判讀後會自動發送簡訊到父母手機，讓父母掌握孩子的行蹤。

「一切費用全免，均由武聖廟等團體善款支應」，李政勳說，孩子是國家未來的主人翁，品德與教育要從小養成，歡迎新莊地區的國中生來學堂唸書，名額有限，額滿為止，意者可洽新莊區公所詢問。

(中時 )

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