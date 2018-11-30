新北》展現千年工藝　台日合作重現史前煉鐵技術

2018年11月30日 17:55 中時 吳岳修

十三行遺址出土距今千年先民使用的鐵渣、煉鐵爐等遺物，顯示聰明的先民已熟稔煉鐵，十三行博物館與日本愛媛大學及宮崎縣立西都原考古博物館合作，30日起進行3天「煉鐵復原實驗」，由台日學者仿古法重現史前煉鐵技術，12月2日上午開爐取鐵，檢視千年煉鐵技術成果。

十三行博物館長陳春蘭表示，十三行遺址位處八里淡水河出海口交界處南岸，考古挖掘出陶鐵器及墓葬等重要史前遺物，估計距今約1800年到500年歷史，是台灣北部重要考古遺址，屬於台灣史前時期的前鐵器時代，從鐵渣及煉鐵爐判定當時先民們已掌握煉鐵技術，成功製作出鐵刀、槍頭等生活工具與裝飾品。

為了重建當時十三行先民的日常生活，並進一步了解當時的煉鐵技術，十三行博物館與專研東亞古代鐵器文化的日本愛媛大學合作，再與日本宮崎縣立西都原考古博物館簽訂合作協議，結合三方學者及資源跨海合作，建立學術研究與博物館教育活動之跨域整合。

在日本愛媛大學教授村上恭通、西都原考古博物館學藝員留野優兵及台灣雲林科技大學專任教授Girbal Brice合作展開「煉鐵復原實驗」，重現史前十三行先民的「直接煉鐵法」，原則上以八里在地石頭及泥土搭建爐體，倒入木炭和鐵砂後封爐燃燒，經過逾24小時高溫悶燒，待溫度上升至1300度時即可破爐取鐵。

陳春蘭表示，「煉鐵復原實驗」預在12月2日破爐取鐵並舉行成果分享會，歡迎民眾一起來探索先民們千年智慧的煉鐵術。

(中時 )