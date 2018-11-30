《咖啡時光》舞台劇 12月起雲門劇場8場展演

台灣導演王嘉明和日本第七劇場導演鳴海康平跨國合作，以侯孝賢電影《珈琲時光》為靈感，在舞台上透過公寓的不同樓層，表現人生喜怒哀樂的滋味。（高彥哲攝）

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高彥哲

台灣導演王嘉明和日本第七劇場導演鳴海康平跨國合作，以侯孝賢電影《珈琲時光》為靈感，在舞台上透過公寓的不同樓層，表現人生喜怒哀樂的滋味，《珈琲時光》將於12月1日起至12月9日在台北雲門劇場連續演出兩週八場。並將於2019年2月至日本三重縣文化中心於金澤21世紀美術館展開巡演。

《咖啡時光》是台灣導演侯孝賢為紀念已故日本知名電影導演小津安二郎誕辰100週年，於2003年首部執導的日語片，模仿小津安二郎的家庭日常生活，沿襲其長鏡頭運鏡方式，讓侯孝賢發揮他擅長的藝術特質。

此次透過莎妹劇團導演王嘉明重新改寫，將故事設定在一棟同時有五個不同年代的人居住的公寓裡，命運乖舛的作曲家、日本電影導演、一個異鄉人、離婚的郵差，還有個未婚懷孕的女子，這些人各自經歷不同的時間卻又彼此牽連，呈現過去、現在與未來流動的時光，表現人生喜怒哀樂的滋味。

王嘉明表示，在《珈琲時光》裡，你可以看到不同的歷史斷片，例如昭和史、飲食史、運動史與電器史，還有一些奇奇怪怪的日常物件史。但透過劇場最好玩的部分：任何真實的東西都會有某種奇特的象徵感，包括人，讓眼前不同人卻有相異與相同並存的曖昧，反而更貼近所謂日常的「真實」。

《珈琲時光》於2018年10月受邀前往東京藝術節首演，也將於12月1日起至12月9日在淡水雲門劇場連續8場演出，詳細內容可至雲門舞集關方網站查詢。

(中時 )

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