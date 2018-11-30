北中兩席立委補選 中選會：1／26舉行投票

2018年11月30日 18:18 中時 楊佳穎

縣市長選舉落幕，針對已請辭立委姚文智（北市二選區）、盧秀燕（中市五選區）空出的2席立委缺額，中選會30日透過委員會通過補選投票日期，將於107年12月10日至14日受理候選人登記申請、108年1月10日候選人抽號次，並訂於108年1月26日（星期六）舉行投票。

中選會指出，第九屆立委選舉，北市第2選舉區選出之立委姚文智及台中市第5選舉區選出之立委盧秀燕，分別於107年11月18日、107年11月20日辭去立委職務，依法應分別於108年2月17日、2月19日前完成補選投票。

中選會進一步說，2席立委缺額補選投票日期，中選會在11月28日邀集台北市、台中市選舉委員會召開協調會議會商，並經委員會議討論後，通過訂於108年1月26日，投票起止時間為上午8時至下午4時。

中選會進一步公佈重要選務工作日程，將於12月4日發布選舉公告、12月6日公告候選人登記日期及必備事項、12月10日至14日受理候選人登記申請、108年1月4日前審定候選人名單並通知抽籤、108年1月10日候選人抽籤決定號次、108年1月15日公告候選人名單。

緊接著，108年1月16日至25日將辦理公辦政見發表會、108年1月22日前公告選舉人人數、108年1月26日舉行投票、開票。

中選會也指出，另3位當選縣市長的立委黃偉哲、王惠美與楊鎮浯，如今仍是現任立委，而地方首長的宣誓就職日為12/25，屆時會另外照開委員會討論補選相關工作日程及投開票時間，將與本次北中兩席補選分開進行。

(中時 )