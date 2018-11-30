SBL》榜眼消失了？簡祐哲：狀態連自己都不滿

2018年11月30日 18:03 中時電子報 黃及人

隨著SBL邁入例行賽第3周，今年狀元台銀陳昱瑞、探花賴廷恩都已上場亮過相，唯獨今年榜眼台啤簡祐哲還沒上演處女秀，他自己倒是看得很開，「我還沒跟上團隊，練球配合也不到位，沒法上場也應該，連自己都不滿意狀態！」

由於入選雅加達亞運中華3對3男籃，簡祐哲原本就沒跟台啤練過幾次球，10月15日又去新竹服役，卻因營外申請延遲，一直待在高雄國訓中心，到11月11日才回台啤報到，目前也才跟台啤練了不到1個月，當然沒獲上場機會。

「其實我最近感覺當機，練球時總是怪怪的，連自己也說不出來原因，大概是我太客氣了，」簡祐哲說，「我當然很想上場，卻還沒到達上場階段，練習也不斷犯錯，只是我心態仍一樣，只要有上場，就算1、2分鐘也全力以赴。」

台啤總教練周俊三更把話講很清楚，「祐哲加入時間太短，前後可能不到1個月，也斷斷續續的，直到他很清楚球隊需要他做什麼之前，我暫時不會讓他打，我只是說，我們是為國犧牲的球隊(祐哲、三哥都是今年亞運國家隊成員)！」

三哥坦承，目前還沒法預估何時可讓簡祐哲上場，只是當家射手「小台東」黃聰翰熱身賽手掌骨折，台啤原本就很期待簡祐哲補上，「不僅祐哲，包含政富、大吉、曉謹、向挺等人也一樣，他們都願意隨時補上來，讓我很放心。」

就跟即將達成生涯3000分的張容軒一樣，簡祐哲同時拿過HBL、UBA的MVP頭銜，是否瞄準「全MVP」？他回答很客氣，「我還差遠了，但我會努力。」一旁的愛德馬上用英文鼓譟，「祐哲又在宣傳自己是台灣最佳籃球員了！」

(中時電子報)