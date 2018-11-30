行賄當選、位子坐不穩 彰檢提首波五人當選無效之訴

2018年11月30日 18:14 中時 謝瓊雲

彰化地檢署提出當選無效之訴之訴狀。（謝瓊雲翻攝）

選前行賄，當選後照樣查辦！檢方29日大隊人馬進駐芳苑分局指揮警調人員辦案，分局徹夜燈火通明，辦案檢警調直到凌晨4點30分，才宣告解散回家休息。（謝瓊雲翻攝）

彰化地檢署30日針對已被收押或起訴的5名當選人，提出首波當選無效之訴，預料還將有第二波名單，其中，最受矚目的當屬第三選區的施姓新科縣議員。若一、二審判決結果出爐為有罪定讞，屆時議員、代表落選頭名單將可依法遞補就職，村里長則需辦理補選。

行賄當選，位子肯定坐不穩！芬園鄉溪頭村莊姓、埔鹽鄉豐澤村林姓、田中鎮三光里邱姓等3名新科村里長，因以現金、禮品向選民行賄，遭檢方起訴；另在押中的社頭鄉廣福村沈姓村長、福興鄉第三選區許姓鄉代等5人，除須面對賄選罪案件審判，皆遭彰檢依法提起當選無效之訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛指出，彰化縣檢警調查察賄選總動員，目前選舉偵辦案件達148件、包含具體賄選案31件，其中遭押24人，包含8名候選人，其中5人順利當選。

她說，第二波名單將趕在年底前上班日向彰化地院遞狀，主要針對未被強制處分的當選人，但其樁腳已遭檢方起訴，且為當選人關係親近之人，如家人、或重要競選幹部。

由於首次參選縣議員的和美區33歲施姓新科議員，其父親透過樁腳行賄、並涉及向選民發走路工工資，已遭收押禁見中，檢方證實施姓議員將被列入下一波訴訟名單中。

彰化縣選委會主委賴振溝指出，30日正式公告全縣鄉鎮市長、代表及村里長當選人名單，縣長與縣議員部分由中選會公布，除了司法機關、落選人亦可依法於名單公告屆滿30日期限前（今年遇假日順延至明年1月2日），提出當選無效或選舉無效之訴。

另外，二林陳姓新科鎮代的莊姓、林姓、王姓3名樁腳，遭檢警查獲在選前以每票500元為陳女行賄，檢警組成專案小組，29日進駐芳苑分局訊問樁腳與受賄鎮民，凌晨2點40分將莊姓、林姓樁腳聲押禁見，彰化地院中午11點30分裁准。

黃淑媛表示，全案經專案小組分析後，掌握具體相關事證，29日由主任檢察官吳宇軒帶同檢察官劉智偉、洪英丰、林裕斌、余建國、傅克強進駐芳苑分局指揮警調搜索樁腳住處，並傳訊相關涉案人等，多名選民坦承受賄，王姓樁腳坦承犯行，諭知以3萬元交保。

(中時 )