國民黨2議員當協調窗口 尋求與無黨籍結盟選正副議長

2018年11月30日 18:14 中時 程炳璋

台南市議長寶座誰屬是台南市政壇矚目大事，國民黨台南市黨部30日邀集新科議員座談，宣布由洪玉鳳、盧崑福兩議員擔任協調窗口，未來尋求與無黨籍議員聯盟競逐正、副議長，不讓綠營霸占議會龍頭，讓台南市議會淪為市府的橡皮圖章。

台南市第3屆議員選舉落幕，台南市議長選戰才要開始，民進黨在台南市議員席次拿下25席、國民黨拿下16席，無黨籍有14席、台聯黨1席與時代力量1席。國、民兩黨街未過半，兩黨尋求無黨籍結盟勢在必行。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，國民黨以洪玉鳳與盧崑福兩人座為協調窗口，尋求與無黨籍結盟，未來正、副議長人選未設底線，也可以都是國民黨，也可以都是無黨籍，也可以國民黨與無黨籍各一位，大家共同推出優質人選作為監督市政的能量。

謝龍介表示，台南市議會長期由民進黨掌握正、副議長，造成在賴清德在位時期，強勢干預議會自主運作，台南市議會淪為市政的背書機構，失去為民喉舌尊嚴，嚴重破壞議會監督機制，不利市政推動。

第3屆市議會藍、綠均不過半，議長寶座勢必拉攏無黨籍議員支持，民進黨內部還在確定遊戲規則階段，國民黨台南市黨部先行公布協調人選窗口，先一步表態與無黨籍議員合作意願。

(中時 )