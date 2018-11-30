國民黨2議員當協調窗口 尋求與無黨籍結盟選正副議長

友善列印
中時
程炳璋

台南市議長寶座誰屬是台南市政壇矚目大事，國民黨台南市黨部30日邀集新科議員座談，宣布由洪玉鳳、盧崑福兩議員擔任協調窗口，未來尋求與無黨籍議員聯盟競逐正、副議長，不讓綠營霸占議會龍頭，讓台南市議會淪為市府的橡皮圖章。

台南市第3屆議員選舉落幕，台南市議長選戰才要開始，民進黨在台南市議員席次拿下25席、國民黨拿下16席，無黨籍有14席、台聯黨1席與時代力量1席。國、民兩黨街未過半，兩黨尋求無黨籍結盟勢在必行。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，國民黨以洪玉鳳與盧崑福兩人座為協調窗口，尋求與無黨籍結盟，未來正、副議長人選未設底線，也可以都是國民黨，也可以都是無黨籍，也可以國民黨與無黨籍各一位，大家共同推出優質人選作為監督市政的能量。

謝龍介表示，台南市議會長期由民進黨掌握正、副議長，造成在賴清德在位時期，強勢干預議會自主運作，台南市議會淪為市政的背書機構，失去為民喉舌尊嚴，嚴重破壞議會監督機制，不利市政推動。

第3屆市議會藍、綠均不過半，議長寶座勢必拉攏無黨籍議員支持，民進黨內部還在確定遊戲規則階段，國民黨台南市黨部先行公布協調人選窗口，先一步表態與無黨籍議員合作意願。

(中時 )

張麗善找朱立倫南下一起賣菜 羅友志：我真的很喜歡「韓邁」這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。