新北》免費玩無人機、機器人 青少年圖書館開課

新北市青少年圖書館創新學習中心12月推出「樂高機器人」及「無人機體驗」等課程，1日起開放報名，課程免費、名額有限。（葉書宏翻攝）

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新北市青少年圖書館創新學習中心12月推出「樂高機器人」及「無人機體驗」等課程，1日起開放報名，課程免費、名額有限。（葉書宏翻攝）
新北市青少年圖書館創新學習中心12月推出「樂高機器人」及「無人機體驗」等課程，1日起開放報名，課程免費、名額有限。（葉書宏翻攝）
新北市青少年圖書館創新學習中心12月推出「樂高機器人」及「無人機體驗」等課程，1日起開放報名，課程免費、名額有限。（葉書宏翻攝）

新北市青少年圖書館創新學習中心除了提供無人機、機器人供民眾借用外，12月推出「樂高機器人」及「無人機體驗」等課程，1日起開放報名，課程完全免費，親子不花錢也能體驗時下最熱門的創新科技。

青少年創新學習中心10月底啟用，除提供無人機、樂高機器人、UBTECH Alpha1 Pro智慧機器人、4D立體組合模型等各式機器人讓民眾免費借用，還可以與Zenbo機器人互動，體驗科技樂趣。

11月份推出「樂高動力機器人」與「樂高EV3機器人初階」免費課程，邀請專業老師進行授課，從初階開始讓學童透過積木組裝學習動力機械的基本原理，創造機器人，課程在短時間爆滿，相當受到歡迎。

12月推出「無人機體驗」課程，透過繪本導入課程，讓學童認識飛行原理，進行飛行訓練，瞭解空拍技巧及運鏡，並透過實地操作演練進行競賽遊戲。

青少年圖書館主任林俊宏表示，不是所有的家庭都有相對的資源，可以讓小朋友接觸到新的科技，透過免費的學習課程，可以讓小朋友在好玩之餘，也能體驗新的數位科技發展。

青少年圖書館規畫12日、23日「樂高動力機械」課程、「飛手培訓」無人機體驗課程；15日「基礎程式設計」；23日課程更特別針對弱勢家庭學童開設，所有課程全部免費，1日起開放報名，詳細課程資訊及報名方式可至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話（02）22128905。

(中時 )

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