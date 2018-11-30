倫敦智庫報告：俄中等國不斷挑戰國際社會的忍耐極限

2018年11月30日 18:15 中時 諶悠文

倫敦智庫「國際戰略研究所」發表的一份報告說，俄羅斯和中國等國家試圖對國際社會的忍耐力進行所謂的「壓力測試」。

這篇報告中稱之為「挑戰者」的國家以各種咄咄逼人的態勢不斷測試當今世界上強國的忍受極限，包括進行代理人戰爭和發動網路攻擊。

國際戰略研究所的研究人員提到本周俄國軍隊在克里米亞附近的亞速海扣留烏克蘭海軍的3艘船隻。克里米亞2014年被俄羅斯強行吞併。俄羅斯宣稱，烏克蘭船隻進入了俄羅斯水域，雖然兩國2003年達成協議，亞速海由兩國共享。

烏克蘭警告說，它在黑海的港口被封鎖。俄羅斯建造的連接克里米亞的一座橋樑限制了能在刻赤海峽通行船隻的噸位。

國際戰略研究所「戰略調查」報告的共同撰寫人雷德曼說，俄羅斯這樣做的目的是改變現狀。他對美國之音說：「他們測試其它國家忍耐的極限，利用他們的弱點，透過咄咄逼人的行為判斷其它國家的決心，但是他們的行為又不足以令其它國家必須做出軍事反應。」

伊朗也被指稱進行所謂的「極限戰」，在敘利亞等中東國家通過它的革命衛隊和代理人製造不穩定。

中國在南海的活動也被視為是測試西方國家對該地區態度的策略之一。

雷德曼說：「中國動用的不是海軍，而是海岸衛隊或其它水面能力在南中國海逐漸擴大它的勢力。很明顯，它的填海造島和建立基礎設施等活動沒有直接與任何人對峙，但是卻改變了該區域的現狀。」

這份報告說，對於這種「極限戰」，有效的遏阻方法是以制裁和外交孤立等措施，做出強烈回應。

(中時 )