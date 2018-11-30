花蓮》迎接太馬盛事 飯店業者祭出30萬大禮包迎賓

由雲朗集團四度冠名贊助的太魯閣峽谷馬拉松明早將在花蓮登場，旗下飯店翰品酒店也呼應祭出總價值30萬的大禮包迎賓。（花蓮翰品酒店提供）

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花蓮翰品酒店應景擺設太馬紀念打卡區。（花蓮翰品酒店提供）

由雲朗集團四度冠名贊助的太魯閣峽谷馬拉松明早將在花蓮登場，旗下飯店翰品酒店也呼應祭出總價值30萬的大禮包迎賓，入住選手人手一包活力包之外，賽前盛大舉行選手之夜，準備超過100項大獎給完賽選手，其中包括1000至5000元獎金、飯店平日雙人住宿券及最大獎國內航線雙人機票等，總經理唐玉書呼籲，獎項數量繁多，選手完賽後記得留意自己是不是幸運得主。

賽前、賽後好禮拿不完，雲朗集團今年擴大舉辦馬拉松活動，除了參賽選手入住旗下飯店可享多項優待活動，還有額外的30萬元大禮包，陪伴的家屬還能在車站前光顧由在地商家、學校、台泥進駐的「原夢市集」。

雲朗集團針對全馬、半馬及逍遙馬完賽的各組選手加碼提供15張翰品酒店平日雙人住宿券，各組總名次第088名、第168名、第588名、第788名及第888名者都是獲獎幸運兒，參賽者中年紀最大的2名「不老跑者」則可獲得5000元獎金、2名參加最多次太馬的「太馬達人」可獲得3000元獎金、連創爬玉山、日月潭、太馬的「台灣勇者獎」可獲2000元獎金，現場也加碼抽出4名完賽選手「雲朗幸運獎」1000元驚喜獎金。

新城警分局指出，太馬賽事共有3處管制區域，分別為台8線天祥至太魯閣大橋南端、舊台9線錦文橋至太魯閣橋北端及台9線太魯閣大橋南下車道全段單向管制，北上車道調撥車道，管制時間自凌晨4時至下午2時，提醒用路人注意管制時間。

(中時 )

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