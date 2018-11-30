影》參觀卑南國中宿舍 陳琥、楊岱均突襲學弟書包！

陳琥參觀卑南國中棒球隊宿舍。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
鍾亞芳/台東報導
陳琥、楊岱均檢查學弟課本

今天（30日）在原棒協關懷盃的安排下，畢業於台東縣卑南國中的陳琥、黃浩然、陳韋奇、高孝儀、陳皓然與畢業於新生國中的楊岱均下午一起參觀卑南國中校園，回到熟悉的校園，陳琥、楊岱均還檢查學弟的課本，不少回憶都湧上這些球員的心頭。

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卑南國中為棒球隊建造一座新宿舍，環境乾淨又舒適，讓不少球員直呼羨慕，高孝儀看到明亮的盥洗室時就笑說：「以前大家都會在走廊的洗手台洗衣服，洗一洗就順便洗澡，就算冬天也一樣。」

高孝儀透露，以前學校宿舍的浴室還要燒柴才有熱水，但是大家仍都習慣在學校走廊洗手台洗澡，被問及天氣寒冷的冬天怎辦時，他說：「所以會邊洗邊跑步啊！這樣才不會冷。」

陳琥也附和說道：「洗衣服會有泡沫，只要弄一點泡沫在走廊上，滑壘就可以滑很遠，不過後來有人因此受傷，所以被禁止做這件事。」

回憶起國中校園生活，陳皓然則不好意思地笑說：「旁邊就是釋迦園，我們小時候不懂事，都會那邊摘釋迦，農民來跟學校講，我們因為這樣被處罰罰站，雖然不是好的事，但是回憶起來還是覺得很好玩。」

除了回憶國中點滴，一行人還參觀了棒球隊的新宿舍，球員睡覺的「全壘打房」寬敞明亮，還有電動窗戶還有冷氣、電扇以及舒適的彈簧床，陳琥和楊岱均還調皮偷翻學弟的課本，檢查學弟有沒有認真上課、做筆記。

(中時電子報)

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