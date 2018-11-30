影》10年來首發！南韓火車跨界駛入北朝鮮

2018年11月30日 18:25 中時電子報 吳映璠

一輛載著28名鐵路工程師及專家的南韓火車，今天上午跨越北緯38度線緩慢駛進北朝鮮，這輛列車除了是十多年來南韓火車首度重回北韓土地，具有重大歷史意義，另外也揭示南北韓鐵路接軌計畫正式啟動。

睽違10多年，南韓火車首度駛入北韓，兩韓工程人員將展開18天北韓鐵路探勘任務。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一輛紅、白、藍三色相間的6節車廂火車，今天清晨6點30分駛離首爾車站，向北方前進，上午9點左右正式駛進北韓領土。

南韓邊界士兵開啟通往北韓鐵路的大門。（圖／路透社）

南韓火車駛進北韓單軌鐵道。（圖／美聯社）

車上28名南韓工程師及專家將與北韓同僚展開為期18天的鐵路探勘之旅。韓聯社報導指出，這輛火車將駛過1,200公里長的北韓鐵路，預計12月17日結束任務。

今年4月，文金首會即達成協議，包括協助北韓現代化鐵路系統，最終目標是要讓兩韓鐵路接軌，而此次南韓火車駛進北韓，就是為了兩韓鐵路接軌進行聯合會勘。

不過北韓的基礎設施相對落後，若要追趕上南方友人，恐得全面整修。據CNN報導，火車駛在北韓鐵軌上時，速度相當緩慢、而且小心，工程師希望弄清楚北韓鐵道的狀況，這樣才知道具體要花多少錢來升級鐵路系統。

根據南韓官方統計，北韓境內鐵路長達5,226公里，南韓則是3,900公里，不過北韓鐵路多是單軌鐵道，無法雙向會車，火車每小時行駛速度約40-50公里。

2012年南韓國鐵（Korail）曾估算，整修北韓東、西兩線鐵路恐需花費約3億美元，不過隨著年久失修，這項數據恐怕只會增加。

有趣的是，由於北韓仍遭經濟制裁，因此行程中火車所需的所有燃料必須完全自足，任務結束後，即便還有多餘燃料，仍須一滴不剩地帶回南韓，以免違反規定。報導指出，這輛火車載著55噸燃油。

(中時電子報)