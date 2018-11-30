影》又見足壇吸血鬼 英球員被控場上咬人

2018年11月30日 18:15 中時電子報 李弘斌／綜合報導

2014巴西世足賽發生烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）咬義大利後衛基耶里尼（Giorgio Chiellini）肩膀的狀況，這回「足壇吸血鬼」的稱號要換給英冠德比郡中場球員布萊德利強森（Bradley Johnson），他被拍到在比賽中咬了史托克城喬艾倫（Joe Allen）的肩膀，面臨英足總的處分。

強森與艾倫是在史托克城的艾特波（Oghenekaro Etebo）被紅牌罰下時，發生了肢體衝突，只見兩人抱在一起拉扯，強森突然就張嘴往艾倫的右肩咬了下去，雙方球員趕快將兩人拉開。

英足總發表聲明表示，咬人動作雖然當下沒被裁判看到，但從畫面可以看得很清楚。針對比賽中的暴力行為，標準處分是追加3場禁賽，不過以這次的情節嚴重似乎不夠，強森可能至少被禁賽4場。

有趣的是，事件中的受害者艾倫與史托克城，卻希望將這次爭議降溫。史托克城教頭羅威特（Gary Rowett）上季執教德比郡就帶過強森，表示他問過艾倫，答案是沒有怎樣，「衝突就是這樣，有時候看起來會比實際上嚴重。」

艾倫也解釋，他最多就是被咬到「衣服」而已，「中場休息大家都問我怎麼了，以為我被咬了，但其實沒有，他也許就是咬到我一點點球衣，我想沒什麼好追究的。」

(中時電子報)