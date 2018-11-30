美智庫：中國先複製美國空軍 再予擊潰

2018年11月30日 18:17 中時電子報 盧伯華

美國著名國防安全庫蘭德公司(Rand Corp.)公布一份報告指出，中國軍方向西方學習的先進裝備已經開始追趕並超越美國的原版裝備，此外共軍也複製美國的技術、組織架構與理論學說，以不發一彈就能擊敗美國空軍為目標。

《空軍時報》引述蘭德公司的報告稱，中國積極尋求增強其空軍實力，以迫使美國不願意與中國發生直接衝突。這支新堀起的空軍以複製美國軍事能力和學說的方式，期望在技術與戰略上能與美國空軍相抗衡。他們在軍事與航天航空領域的努力，都集中於形成特定能力以阻止美國進入軍事衝突，亦即以威懾來取代實戰行動，由此可以確知中國空軍的目標是在不進行戰鬥的情況下就能擊敗美國。

報告認為，複製與創新都是實現此一目標的方式，但複製的效果更快些。不過，在空軍與導彈部隊「火箭軍」之間也有差異，中共空軍複製的較多，火箭軍則傾向於創新。

這份最近才被公開的報告指出，中國的武力投射是以精確打擊的戰略彈道導彈與巡航導彈為主，輔之以防空導彈與先進戰機所構成的防禦網。「中國發展空中武力的主要動機在進行威懾，必要的時候在高端衝突擊敗美軍。」

中國空軍的相關文章也經常提到，要以美國空軍作為向「戰略空軍」轉型的典範，不僅要捍衛空中主權，還要能支持國家政策目標。美國空軍參謀長馬克．威爾許(Mark Welsh)曾於2014年指出，空軍完成核心任務「必須整合航空、外太空和網路空間的內部與跨空間之間的力量」。中共軍方似乎也依照此一理念發展自己的戰略情報、監視和偵察、戰術和戰略空運、打擊資產的理論觀點。

報導認為，共軍的殲-20與殲-31(FC-31)戰機與美國的F-22、F-35戰機有許多相似之處，但在轟炸機與精確打擊導彈的類別上就少多了。在彈道導彈防禦上，中國也未在衛星設置上投入大量資金，美軍對衛星的依賴較大，但此點反而可能成為共軍利用的弱點。

(中時電子報)