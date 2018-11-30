大葉大學雙姝舞功高強 囊括全國大專國標舞12項大獎

2018年11月30日 18:40 中時 謝瓊雲

大葉大學PASO國標社參加「第24屆淡江盃全國大專國際標準舞公開賽」，勇奪18個獎項。(謝瓊雲翻攝)

大葉大學PASO國標社蔡靖儀(左)文愛玲(中)與王翔老師(右)在比賽會場合影。(謝瓊雲翻攝)

大葉大學PASO國標社參加「第24屆淡江盃全國大專國際標準舞公開賽」，勇奪18個獎項，其中，蔡靖儀、文愛玲雙姝舞功過人，兩人組隊一舉囊括12項大獎，令人驚豔。

此公開賽是讓全國大專學生齊聚一堂、展現國標舞成果的舞台，經初賽、複賽、決賽，在國際專業級評審們層層挑選下，最後各單項僅3隊選手能夠奪得獎盃。

擔任國標社教學長兼顧問的蔡靖儀、與文愛玲，以少見的女女搭檔參賽，共奪得捷舞第1名、森巴第1名、恰恰第5名、倫巴第6名、雙項第5名、三項第2名、四項第4名；大專新秀組捷舞第1名、恰恰第2名、倫巴第2名、雙項第3名、三項第1名等12個獎項。剛接觸國標舞不久的大一新鮮人們，也為學校贏得6面獎項，大葉大學PASO國標社總計抱回18個獎項，堪稱賽會大贏家。

休管系大四的蔡靖儀說，國標舞一般都是男女搭配參賽，她們倆因為女女搭，夠新穎，卻必須要有更強的基本功，才能在一堆身材高大又唯美的男女組合舞者中脫穎而出，留住評審的目光。

英語系大三的文愛玲說，國標舞並不容易上手，基本功枯燥乏味，卻需每天不間斷練習，舞伴間需要默契十足，搭配得宜才能發揮加乘作用。兩人特別感謝團指導老師王翔、蔡孟芮，經常不辭辛勞開夜車到彰化教學，指導他們提升舞技。

學務長黃娟娟和課外中心主任林作慶都肯定同學對課外活動投注心力，為自己的大學歲月揮灑色彩；黃娟娟表示，大學時光是學生求學階段最輝煌的年代，大學生參加社團，不僅能拓展人脈，為以後出社會墊定基礎，藉由社團活動分工合作的過程，也能瞭解自已的定位，深化自我人格的健全發展，培養獨立感和責任心。

(中時 )