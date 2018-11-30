雪季服務明年1月登場 雪霸籲山友為下山而上山

雪季期間攀登雪山，重要的雪攀裝備一定要準備，並確定會使用，方能安全登頂與下山。（雪霸處提供）

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中時
巫靜婷、
圈谷特定地點供雪地訓練隊伍紮營，山友需善盡生態保護責任與落實無痕山林精神。（雪霸處提供）

雪霸國家公園管理處將於2019年1月3日至3月31日進行雪季服務，從注重「管理」轉為開放「服務」態度，續試辦雪季聖稜線開放申請、領隊自我檢視雪攀資格及圈谷特定地點供雪攀訓練隊伍紮營等，另呼籲民眾登山要有充足準備，為了下山而上山。

雪霸處指出，10月起於230林道及素密達斷崖共發生2起山難造成2死遺憾，為維護園區高山生態系並顧及山友入園的安全，明年1月起進行雪季服務，入園申請除聖稜線外，一般申請案人數為2至6人含領隊，領隊應自我檢視雪地訓練經驗或攀登嚮導證書等資格。

圈谷降雪量達20公分以上，將試辦開放指定地點供雪地訓練隊伍紮營使用，隊伍需落實無痕山林精神，隨時留意山區現況訊息及配合雪霸處人員指導。熱門路線的登山口與山莊，將安排雪季指導員協助山友使用雪攀裝備與提供登山諮詢服務。

申請人數、申請期限與雪地訓練申請案等相關資訊可詳見「雪霸國家公園生態保護區雪季期間入園申請說明」。副處長鄭瑞昌表示，登山裝備不斷進步，登山資訊也容易取得，登山門檻降低不少，唯一不變的是安全守則。

他呼籲，山友登山前要注意天候變化，並配合雪霸處人員必要的指導，另應自主審視雪攀裝備正確使用方式，注意山區積雪結冰路段與困難地形，切勿強行通過以免發生危險。如有高山症、失溫等症狀應採取撤退、下降高度或尋求救援，登山是為了下山，登頂僅是一半的路程，安全才是首要任務。

(中時 )

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