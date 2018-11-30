拒絕公投凌駕釋憲 同志團體籲政院堅守大法官748解釋

2018年11月30日 18:41 中時 王思慧

愛家公投全數通過，台灣伴侶權益推動聯盟、婚姻平權大平台今針對下一代幸福聯盟記者會提出聲明，表示公投並未提及要修改民法第972條，大法官也釋憲，平等保護同性別二人「婚姻自由」，呼籲行政院堅守釋字第748號解釋，公投不能牴觸大法官釋憲。

伴侶盟表示，提出愛家公投的反同團體幸福盟今召開記者會，批評行政院若推《同性婚姻法》是違反民意，要求另訂《同性共同生活法》，並修改民法第972條，加上「婚姻，應限定在一男一女的結合」。

對此，伴侶盟嚴厲譴責下福盟一再蓄意欺騙700萬人民、藐視台灣憲法。事實上，公投第10、12案無論其提案主文或理由，均無提及修改民法第972條，故幸福盟該部分主張並無公投法的拘束力，應立即停止扮演凌駕憲法、指導立法角色。況且，依行政院對公投第10、12案提出行政院意見書，行政機關仍需依照釋字第748號解釋的意旨提出法案，平等保護同性別二人「婚姻自由」。

昨（29）日行政院院長賴清德也已公開聲明，將在符合釋字第748號解釋下另訂同性婚姻專法，司法院大法官書記處也於同日說明，釋字第748號解釋具有相當於憲法位階的效力，公投案第10、12案所創制立法原則，亦不能牴觸釋字第748號解釋意旨。

台灣伴侶權益推動聯盟有三項呼籲：

一、下福盟所稱的《同性共同生活法》，並未承認同性別二人之「婚姻」關係，明顯違反釋字第748號解釋，我們嚴正呼籲各政黨與立委勿助紂為虐，拒絕背書反同團體提出的違憲草案，拒絕繼續犧牲同志群體換取政治利益及資源。

二、我們呼籲行政院堅守釋字第748號解釋，未來草案必須允許同性別二人平等結婚，即便以專法形式，也必須以「婚姻」為名，平等保護同性配偶的權利。

台灣有上千對已經或正在生養子女的同志家庭，以及眾多殷殷企盼來台結婚居留的跨國同性伴侶，行政院所提出的草案版本，除現行法律中配偶之權利義務，同志配偶均得平等享受、負擔外，尤應確保同志配偶在收養、婚姻關係中親子關係的建立，乃至跨國同婚的承認與成立等面向，均有平等完整的配套。

三、我們也提醒行政院，規範相同性別二人婚姻關係之法案，於提出前必須與同志社群充分溝通，確保完整納入同志家庭的需求，切勿倉促行事，掛一漏萬，增加後續修法成本。維持國家之憲政秩序，行政、立法均責無旁貸，切勿使台灣成為全世界第一個已由憲法法庭確立同性婚姻基本人權後，竟再以法律犧牲同志結婚權益的國家！

針對昨日行政院表示將會依照公投結果依法提出專法，婚姻平權大平台也提出以下三點聲明：

一、對公投結果，我們感到遺憾，台灣社會近日也因公投而有對同志社群更不友善的氛圍，甚至有校園霸凌、同志青少年自殘自戕的案例。我們希望這幾個月的社會動盪應儘速落幕，而這需要政府以及全體社會公民的共同努力，也懇請社會各界在此艱困時刻主動關心身邊的同志朋友，切勿再造成更多的家庭分裂和同志青少年的傷害。

二、台灣是民主憲政的國家，我們樂見司法院已指出，公投不能牴觸大法官釋憲，任何的立法形式都不能違反釋字748號，行政院提出的法案應遵守大法官釋憲。也希望反同團體不要自打嘴巴，尊重台灣的民主程序和憲政體制，讓社會停止動盪、減少傷害。

三、本次公投是台灣社會第一次針對性別平等議題的全國性政治動員，雖然結果未盡如人意，但我們仍在過程中見證了性別平等社群的強大動能。婚姻平權大平台也將著手籌備成立性別公民的全國性團體與地方組織，延續並凝聚因公投積極投入社會的政治動員力，共同為未來更加彼此尊重與平等的台灣社會與各界一同努力。

(中時 )