敗選怪菜價？怪同婚？他說選票已告訴民進黨該怪誰

蔡英文因敗選辭黨主席一職，民進黨黨工送別，依依不捨。（圖／中時資料照）

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中時電子報

北農前總座吳音寧因被點名是民進黨敗選戰犯，已被解職，但只有一人下台，民怨似乎不止，民進黨繼續尋找可以下台，但無傷權利核心，又可以止民怨的人選當中，不分區立委尤美女因為挺同婚而被點名。名嘴謝寒冰痛批，以為演演猴戲就可以混過去？民進黨根本system error，須要關機重開！

民進黨九合一選舉潰敗，究竟是因為菜價崩盤引來農民的反抗？還是因為不阻止同婚，而逼得反同者教訓民進黨？有民進黨立委將矛頭指向選前力推同婚的同黨同志尤美女，尤美女回應說，如果能讓社會冷靜下來，自己願當頭號戰犯。

謝寒冰在臉書PO痛批，「民進黨真的以為砍幾個傢伙演演猴戲就可以混過去嗎？選票明白告訴你們整個民進黨根本就是system error，沒關機再開就甭想重生了！」

即使民進黨已輸得狠慘，但網友仍不放棄酸綠營的機會，「民進黨同時也知道關機後.... 就開不了機了.... 變磚! 」、「要重灌才有用啦！」、「一台電腦裡CPU,記憶體,主機板都有問題, 卻在那邊檢討主機殼刮傷, 螢幕有壞點.... 真是好笑」、「民進黨認為自己不需要重生，只要國民黨更爛就沒事了」。

民進黨全力輔選的高雄、台中都大輸，農業票倉也大流失，網路社群的各種言論都在告訴民進黨，今年最大黨是「討厭民進黨」，簡言之就是「整組壞了了」，民進黨為什麼還看不懂啊？

(中時電子報)

羅友志：我真的很喜歡「韓邁」這… 嘉縣民進黨團推張明達、陳怡岳拚…

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