雲林褒忠農會推出首項自有品牌米

雲林縣褒忠鄉農會農民節慶祝活動，鄉民與農民參加踴躍。（許素惠攝）

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雲林縣褒忠鄉農會推出第一項自有品牌「越光褒禾」白米，粒粒飽滿。（許素惠攝）
雲林縣褒忠鄉農會推出第一項自有品牌「越光褒禾」白米，比純種的日米越光米還好吃，總幹事吳金元（左）和鄉內模範農民強力推薦。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉農會推出第一項自有品牌產品「越光褒禾」白米，以台南67號混種日本越光米，品質有越光米的晶瑩剔透，又有台農67號米可耐長時間日曬的特性，吃起來香、甜、黏，比一般米還富有彈性，口感更勝於純種的日本越光米。

褒忠鄉農會今日舉行農民節慶祝活動，總幹事吳金元趁參與踴躍，向鄉親發表該會新產品越光褒禾米，也鼓勵農民加入契作行列。

吳金元指出，台灣因為天氣比日本炎熱，基本上要種越光米是非常困難的，尤其越光米是一種米粒飽滿沉重，但秧苗卻弱細的穀種，如何栽培管理是一大功夫。

為了提供國人更優質的米，搶攻白米市場，該會以契作方式輔導農民栽種，合理化施肥以及安全用藥，俾有效控管稻米品質，收成去殼後均採用真空小包裝。

「哇！好Q、好好吃哦！」農會家政班員以越光褒禾米做成飯團讓大家品嘗，稱讚聲不絕於耳。

目前約契作10公頃，農民陳雨田、王秋花等人說，越光褒禾1年只栽種1期，為了品質不追求產量，每公頃約採收1萬2000斤，扣除脫殼及乾燥，最後白米重量約只剩3500公斤，田間管理雖費工一點，但價格相對好，很值得 。

吳金元表示，越光褒禾米種為台南16號，結合了日本純種越光米的食味特質、以及台農67號米可耐長日曬的特性，交融出適合台灣氣候的越光米，米粒外觀繼承了日本越光米的晶瑩剔透，有一般米的甜 、黏、香，又更有彈性，咀嚼後黏密中帶甜，大家不需要飄洋過海，就能吃到越光米的好風味，而且價格更親民。

(中時 )

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