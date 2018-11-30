龍昇社區金質獎生態園區 桉心園推農村體驗貼近自然

造橋鄉龍昇社區打造「桉心園」生態園區，造就農村新亮點。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
魚菜共生系統平時也提供附近龍昇國小學童教學，成為教育功能兼具的社造景點。（何冠嫻攝）
龍昇社區打造「桉心園」生態園區，讓遊客貼近大自然，感受不一樣的農村客庄旅遊體驗。（何冠嫻攝）

造橋鄉龍昇社區近年參加農村再造計畫，將閒置的土地搖身一變，打造充滿環保概念的「桉心園」生態園區，園內營造的水與綠環境與多樣植生設計還獲全國第17屆公共工程「金質獎」的肯定，龍昇社區希望透過一系列的農村體驗，讓遊客能貼近生態進而愛護環境。

造橋鄉的農塘為全縣最多，高達319口，但近年因農地的休耕與廢耕，導致農塘閒置甚至遭蔓草覆蓋，因此龍昇社區便著手計畫並，將園內的5口農塘連通，結合灌溉、滯洪、休憩等功能，發揮水資源循環的多元利用。

龍昇社區和水保局台中分局合作將坡地農塘串連、整合桉樹，打造水與綠環境，將耕地活化造林，以不改變原地形為前提，保存農塘的珍貴地景，並結合有機農場，打造農村新亮點，盼能透過農村體驗行程，宣導農事觀念與環境保育的重要。

此外，龍昇社區爭取經費推動魚菜共生、多樣化植生設計、營造水與綠環境等。龍昇社區發展協會總幹事古育誌表示，魚菜共生系統分為浮筏式、金字塔管耕式，2者皆靠水循環同時進行作物的栽培、魚類的養殖。他強調園內蔬果皆不需施肥、用藥，循環共生的有機栽種也提供附近龍昇國小學童教學，更盼外地遊客到此能感受不一樣的農村客庄旅遊體驗，認識環保無毒的耕種方式與農村知識。

(中時 )

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