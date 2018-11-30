成大與美國普渡大學簽署雙學位線上課程協議

2018年11月30日 18:40 中時 曹婷婷

成功大學在美援時期，透過美國普渡大學協助，發展茁壯，60年來，雙方交流密切，2018年更攜手推動工程領域教學研合作，由成大工學院、電資學院與普渡大學工學院三方簽署「雙學位計畫暨普渡線上課程合作協議」，導入2校學士＋碩士、博士雙學位課程，預計逾200個普渡線上課程供學生選讀，提升成大師生國際化競爭力。

簽約典禮由成大工學院長李偉賢、電資學院副院長陳培殷、普渡大學工學院院長蔣濛在成大副校長黃正弘見證下，代表簽署。

黃正弘指出，美援時期普渡大學援助成大，不只派出教授團協助改良教學，還強化實驗課程及引進先進的研究設備，奠定成大發展為現今頂尖大學的基礎，期待雙方未來能發展出更多更具體合作。

蔣濛強調，成大是普渡在台灣重要的伙伴，也是很特別的朋友，兩校在1950到1960年代的合作創造美好合作模式，數10年後，再次開啟教學合作而且引入跨越時空限制的線上課程，對成大與普渡都是非常創新的型態，也意味著開啟長久情誼的新篇章。

成大、普渡大學大工程領域雙學位計畫分2種，一是3+1+1共5年學士＋碩士雙學位，成大學生在校學習3年後到普渡學習2年，完成畢業要求者可同時取得成大學士學位及普渡的碩士學位。博士雙學位計畫的理想規畫時間為2+2共4年，2年在成大2年在普渡大學，畢業後取得雙博士學位。

成大國際處表示，兩校大工程領域簽署後預定3年內建立3個以上學士+碩士雙學位合作案，推動百人以上學生與學者的交流，預計將有逾200個普渡線上課程供學生選讀。

另外，航太工業龍頭漢翔公司也將參與發展中的成大與普渡大學大工程領域的學士+碩士、博士雙學位合作案。漢翔從中選定優秀學生授與獎助學金、亦提供暑期到漢翔實習的機會，取得學位者可以在漢翔公司總部或國外分公司服務，歷練國際競爭能力，成為漢翔公司跨國高階研究人才，這是台灣首次將大學及業界共同培育人才的觸角延伸至國際。

成大到目前為止，已與38所國外大學簽訂40項雙學位計畫，含學士學位7案，學士+碩士雙學位7案、雙碩士16案及雙博士10案。合作的學校包括美國伊利諾大學香檳分校、英國曼徹斯特大學、英國里茲大學、瑞典皇家理工學院、中國北京清華大學、馬來西亞馬來亞大學、日本北海道大學等。

(中時 )