為了投票老翁陷昏迷 家屬哭喊誓言國賠

老翁因排隊長達3小時身體不適急送醫，緊急開腦仍在加護病房昏迷中，家屬誓言提國賠討公道。（示意圖，與文中無關，中時黃子明攝）

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中時

大選綁公投造成投開票所大排長龍，58歲蔡姓男子當天就因排隊長達3小時身體不適急送醫，沒想到出院2天後又再度倒下，診斷發現是中風，緊急開腦仍在加護病房昏迷中，蔡妻哭著向市議員黃婉如陳情，誓言提國賠討公道。

「我怎能不恨公投、怎能不恨我自己！」蔡妻說，投票當天按往常11點去排隊，沒想到大排長龍、根本看不到盡頭，因為她下午1點要上班，夫妻倆先去吃中餐，飯前蔡姓丈夫還吞了一顆高血壓藥，丈夫一度因人潮眾多、不想投票，在她苦勸下才不情願去排隊投票。

蔡妻哭著說，沒想到下午4點就接獲里長來電，說丈夫不堪烈日下久候，血壓飆高急送醫，雖然當天小歇後就出院，孰料周二凌晨她下班返家就驚見丈夫倒臥在地，連忙叫救護車送醫，電腦斷層才發現腦血塊壓到神經，緊急開動腦手術撿回一命，但連日都昏迷不醒，「叫我一個人該怎麼辦？」

蔡妻說，活了將近1甲子，不曾看過投票要排3小時，丈夫的高血壓是家族遺傳，一直都穩定吃藥控制，平時飲食也少油少鹽、運動健身，孰料百無病痛卻因一場公投而倒下，在朋友牽線下找上議員幫忙，誓言要提國賠、為丈夫爭取更好的醫療，也強調若國賠真的還他們公道，要把錢捐出，幫助更多需要幫助的人。

桃園市選委會則表示，已接獲相關消息，將待了解詳情後向中選會報告，尊重家屬提出國賠的權利。

(中時 )

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