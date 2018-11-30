授旗全國語文競賽 苗栗縣學生展文學造詣

苗栗縣71名競賽員將南下角逐全國語文競賽，祕書長陳斌山30日在縣府大廳授旗嘉勉，期望競賽員都能發揮最佳實力，締造輝煌佳績，為苗栗縣爭取最高榮譽。（巫靜婷攝）

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苗栗縣政府祕書長陳斌山30日在縣府大廳授旗苗栗縣代表隊南下角逐全國語文競賽，期勉其發揮實力締造佳績，為縣爭光。（巫靜婷攝）
銅鑼灣生活美學協會理事長葉錦忠接下旗幟，並揮舞吶喊，提振代表隊士氣，鼓舞競賽員信心。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府祕書長陳斌山30日在縣府大廳授旗苗栗縣代表隊南下角逐全國語文競賽，期勉競賽員保持平常心，發揮實力、締造佳績，為縣爭光。

107年全國語文競賽將於12月1、2日在嘉義縣永慶高中、祥和國小及長庚科技大學揭開序幕，71名優秀競賽員將代表苗栗參加國語、閩南語、客家語及原住民族語等各組演說、朗讀、作文、字音字形、寫字競賽。

陳斌山表示，代表隊競賽員皆是經歷一關又一關的選拔培訓，最後脫穎而出的語文高手，在銅鑼灣生活美學協會理事長葉錦忠精心籌畫與安排，及全國最優秀的講師指導之下，相信定能在比賽中勇奪佳績。

他鼓勵競賽員「機會是留給準備好的人」，賽前已充分準備，比賽過程定可收穫滿滿，競賽員將發揮最佳實力、逐夢與圓夢，贏得更多獎盃榮耀苗栗。

教育處長徐永鴻指出，歷年來苗栗縣參加全國語文競賽成績斐然，106年度共計77名競賽員代表參加全國賽事，其中31名競賽員囊括全國前6名，更勇奪13座第一名獎盃，創歷年金牌數最高，同時榮獲團體總成績第一名，表現相當亮眼，期盼今年守住佳績，邁向新巔峰。

教育處表示，縣府相當重視語文教育的扎根與培訓，舉凡夢花文學獎、楚才作文及文狀元等賽事，都展現其積極推動語文教育的決心，透過行前授旗嘉勉，提振士氣、鼓舞信心，期望競賽員都能發揮最佳實力，締造輝煌佳績，為苗栗縣爭取最高榮譽。

(中時 )

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