母罹癌住所又逢祝融　百人接龍募10萬善款讓她激動落淚

2018年11月30日 18:41 中時 高彥哲

圓融行善人管理人許誥一行到馬偕醫院關心案家。（高彥哲翻攝）

新北市三重區周姓1家4口，媽媽罹癌住院，長子輕度智能不足，全家僅賴爸爸從事冷氣維修餬口，但租屋處又於今年6月間失火，一家人只得暫住親友家，新北市社會局獲悉後緊急介入安置小孩，並提供周家人各項慰助，圓融行善團更透過通訊軟體發起1人1千元募款，短短半天內即湧入超過100人相挺，29日下午將現金10萬5千元送到醫院給住院中的媽媽。

新北市社會局表示，周家4口是三重社福中心長期關心的個案，一家原住在三重區舊式公寓，在今年6月25日失火後，一時無處棲身，只得暫住親友家，但周媽媽因罹癌住院，在手術及化療後引發腸胃破洞及肝硬化，瘦弱到僅剩20多公斤，長子阿祥又有輕度智能不足，周爸爸也因必須工作無力再照顧小孩，新北市社會局獲悉後緊急介入安置小孩。

周爸爸委託安置智能不足的哥哥阿祥後，妹妹小薇和爸爸暫住親友家，但親友的租約也將到期，必須另覓住處，加上周媽媽住院必須額外支出的醫藥費和看護費，都是一筆沉重的負擔。

圓融行善團群組管理人許誥表示，在得知社服中心了解周家情形後，他便透過通訊軟體發起1人1千元募款，以接龍的方式紛紛響應，短短半天內湧入超過100位善心人士相挺，獲得10萬元善款，於29日下午會同家防中心主任許芝綺、三重社福中心督導劉益昌、陳盈君等人，將善款交給住台北馬偕醫院療養的周媽媽，並告訴她，小孩生活得很好，也有正常到校上課，請她放心，周媽媽當場激動落淚，感動不已。

三重社福中心主任劉彥伯表示，社工雖協助案家申請為低收入戶三款，新北市府並不時提供各項民生物資等資源挹注，倘若民眾有捐獻物資的意願也可向社會局及家扶中心聯繫，透過資源媒合平台，將物資提供給更多需要幫助的人。

(中時 )