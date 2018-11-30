苗檢再查3起現金賄選　各以1到30萬交保

苗栗警檢調單位積極查察賄選，29日查獲3起以每票1000元到2000元不等的現金買票賄選案。（何冠嫻翻攝）

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中時
何冠嫻

苗栗地檢署積極查察賄選，近日查獲苗栗縣議員第1選區謝姓當選人的樁腳、第3選區林姓未當選人夫妻及樁腳，及大湖鄉明湖村長徐姓未當選人等3件1000元到2000元不等的現金賄選案，法院裁定分別以1萬元至30萬元交保。

檢察官李雅雯29日指揮苗栗縣調查站、航業處台中站、苗栗警分局，查獲苗栗縣議員第一選區謝姓當選人的戴姓樁腳賄選案，經問訊，有選民坦承戴姓樁腳以每票1000元買票，請託支持謝姓當選人，並主動交出買票現金共1萬1千元。檢方認為，戴姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，向法院聲請羈押，院方29日晚間裁定10萬元交保。

檢察官張家維29日也指揮通霄警分局、法務部調查局苗栗縣調查站、航業處台中站，查獲縣議員第三選區林姓未當選人夫妻以及葉姓樁腳現金涉嫌賄選案。經問訊，葉姓樁腳坦承受林姓未當選人的丈夫請託，以每票1000元現金買票，檢方認為其涉犯選罷法罪嫌重大，諭知1萬元交保，林姓未當選人與丈夫則由法院裁定，分別以4萬元、5萬元交保。

檢察官馮美珊指揮苗栗縣調查站、航業處台中站及大湖警分局，29日查獲大湖鄉明湖村徐姓未當選人涉嫌現金賄選案，經問訊後，有選民坦承徐姓未當選人以每票2000元請託支持當選，並主動交出共3萬8000元買票現金，檢方認為徐姓未當選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，諭知30萬元交保。

公職選舉結束，警檢調單位仍致力查察賄選，檢方鼓勵民眾踴躍檢舉賄選，強調若受賄民眾勇於自首，依選罷法規定，犯罪後3個月內自首，可免除刑責；超過3個月則減輕或免除其刑；在偵查或審判中自首者則為減輕其刑。

對於買票者，檢方表示，依選罷法規定6個月內自首者，可減輕或免除其刑；若因而查獲候選人為正犯或共犯者，則可免除其刑。

(中時 )

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