限時2個月「白爛貓87超商限定店」12／1起快閃華山

2018年11月30日 19:46 中時 徐力剛

粉絲現場使用白爛貓ATM壓幣機、姓名貼機和白爛貓拍貼機等設施，創造美好回憶。（徐力剛攝）

爛爛家族大合體瞬間萌翻全場。（徐力剛攝）

「白爛貓限定版達摩絨毛娃娃」為此次展場限定商品。（徐力剛攝）

現場販售白爛貓造型雞蛋糕及特色飲品，化身網美打卡必備單品。（徐力剛攝）

白爛貓造型玩偶現場買氣超夯。（徐力剛攝）

你是朝九晚五上班族嗎？時常覺得生活一成不變？呆萌中帶點臭跩表情的白爛貓，陪你度過無聊的辦公室生活，全新「白爛貓87超商期間限定店」限期快閃華山文創園區（東三A烏梅酒廠），12月1日起至2019年1月31日超萌現身。

走入白爛貓87超商期間限定店，迎面而來是快遞造型白爛貓，在門口迎接遠道而來貴賓，此次快閃店以「打工」為靈感設計，室內擺滿超過300項各式商品，其中最為特殊是與日本吉本興業合作獨家商品，如達摩絨毛娃娃、祈福御守等小物，現場人氣最旺的非30公分高白爛貓絨毛娃娃莫屬，包括白爛貓、臭跩貓及麻糬等經典角色，吸睛度百分百。

展覽現場也擺放白爛貓ATM壓幣機、姓名貼機、白爛貓拍貼機等，及大型公仔，讓粉絲拍好、拍滿，殺光手機記憶體。同步推出「白爛貓限定咖啡小舖 Lan Lan Cat Coffee」，店家特製爛爛、麻糬、跩跩、那條魚等模具，現場製作美味造型雞蛋糕，也提供咖啡等現煮飲品，好吃又好玩。

(中時 )