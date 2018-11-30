警辦金融反詐訓練奏效 機警女行員成功阻詐10萬元

2018年11月30日 19:00 中時 葉書宏

國泰世華銀行行員與警員合作成功阻詐10萬元 。（葉書宏翻攝）

75歲林姓老翁19日在臉書上認識了一名網友，網友向老翁表示在國外的貨運公司有行李需要領取，但需要先付費才能領取行李，還指示老翁前去新店區中正路上的國泰世華銀行將帳戶內10萬300元匯款至指定銀行帳戶。

老翁不疑有他立即前往銀行準備要將款項匯出，負責接待的林姓女行員在與老翁交談過程中直覺有異感覺不單純，遂通報洪姓主管輾轉向新店分局碧潭派出所報案。

轄區碧潭派出所接獲報案後，立即派遣線上警力巡佐顏志國、警員施籐翔趕抵現場了解；經過員警與兩位行員一起苦口婆心努力的勸說之下，老翁才發現原來這一切都是詐騙手法，警方與行員也順利將老翁的10萬300元成功攔阻，新店警方當晚還再次前往老翁家中關心叮嚀詐騙手法，獲得老翁家屬感謝。

近年詐騙集團猖獗，民眾常一時不察而遭到詐騙，導致財產損失。新北市新店警方分析，金融機構辦理臨櫃業務常成為民眾遭到詐騙後接觸到的第一線人員，月初在新店分局特別由偵查隊舉辦了金融機構從業人員反詐騙教育訓練，沒想到馬上就有銀行櫃員及時攔阻詐騙成功的案例。

新店警方呼籲，詐騙手法層出不窮，如遇到可疑為詐騙情事，一定要先冷靜並撥打165反詐騙專線或是110報案電話查詢，以免受騙上當造成損失。

(中時 )