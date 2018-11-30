中市校園社區化 社區共讀站鼓勵「悅讀」

設計成方舟的社區共讀站，象徵優游書海、透過閱讀行動力航向世界。（盧金足翻攝）

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共讀站規畫閱覽室、創客教室等不同區域，滿足不同族群的閱讀需求。（盧金足翻攝）

台中市今年繼台中高工社區共讀站啟用後，陸續有44校加入，許多學校結合社區特色，打造主題式繽紛空間，例如大肚國小「i閱書軒」設計方舟，象徵優游書海、透過閱讀行動力航向世界；崇光國小以積木意象設計，鼓勵學童想像力及創造力無限延伸。

市府推動「校園社區化」，鼓勵資源共享，獲中央前瞻基礎建設計畫2017至2020年1億5500萬元補助，分4年補助58校設置學校社區共讀站，為地方建立近便性的共學、樂活場域。

教育局長彭富源說，社區共讀站整合校內師生及社區民眾閱讀需求，在空間、動線、設備及資訊上導入設計理念，除了基本閱讀空間以外，並設置教學區或文化展演區，跨域教學，鼓勵學童從多面向接觸閱讀，透過講座、分享會等方式優質化社區民眾到館參與。

此外，安和國中運用簡單色彩，營造咖啡廳氛圍的閱讀空間；東山高中及文華高中共讀站有閱覽室、親子共讀、創客教室、期刊室等不同區域，滿足不同族群的閱讀需求。

近年來，台中市在閱讀磐石學校及閱讀推手的成績亮眼，多次拿下全國之冠，教育局強調將繼續提供社區民眾近便性的共學、樂活空間，增加學習互動，打造共學、共好的環境。

(中時 )

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