MLB》建仔同梯坎諾可能重回紐約 卻不是去洋基

2018年11月30日 18:50 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

王建民的同梯戰友坎諾（Robinson Cano）可能重返「大蘋果」紐約，卻不是重披昔日熟悉的洋基條紋戰袍。根據多項消息指出，水手可能把坎諾與終結者狄亞茲（Edwin Diaz）交易到紐約大都會，最快明天就可能定案。

坎諾曾8度入選明星賽，今年卻因為違反大聯盟禁藥規定，遭禁賽80場。儘管如此，坎諾全季出賽80場，仍繳出打擊率3成03、10轟、50打點的佳績。

坎諾目前的合約要到2023年才到期，如果交易完成，剩餘1億2000萬美元的薪資就由大都會承接。儘管坎諾的合約也附帶拒絕交易條款，但消息指出他應會接受這樁交易。

其實大都會的主要目標不是坎諾，而是投出生涯代表作的狄亞茲。狄亞茲今年拿下創水手隊史紀錄的57次救援成功，自責分率僅1.96，投73.1局就飆出124K，以24歲之齡贏得象徵美聯年度最佳救援投手的「李維拉獎」。

大都會要得到狄亞茲，代價當然也不低，除了將成為交易籌碼的明星外野手布魯斯（Jay Bruce）與牛棚投手史瓦札（Anthony Swarzak），據傳他們在去年6月選秀才在首輪第6順位挑中的新秀投手克蘭尼奇（Jarred Kelenic），也可能被送到水手。

(中時電子報)